"Memo" Ochoa dice sentirse espiado en México

Guillermo Ochoa, el portero mexicano del Standard de Lieja, afirmó que se sentía espiado en México y se negó a responder a las críticas de Antonio la "Tota" Carbajal porque, según dijo, "es muy viejo y yo tengo demasiado respeto por los viejos".

"No tengo ganas de volver ahora a mi país porque el nivel es mucho más elevado en Europa", dijo el guardameta al portal belga Sport Foot Magazine.

"Nací en un país donde todo mundo tiene una opinión sobre todo y sobre todo el mundo"

"En México se había vuelto muy pesado. No podía salir de casa. Ir al supermercado, pasear por la ciudad, ir al restaurante, no era posible. Me pedían fotos, autógrafos. Y además, estaban los paparazzi. Acampaban delante de mi casa. Me sentía permanentemente espiado, vivía en libertad vigilada. No tenía más vida privada".

Ochoa defendió su decisión de jugar en Bélgica porque, explica, "tengo un problema: no tengo un pasaporte europeo", lo que limita sus posibilidades, ya que los equipos del Viejo Continente solo pueden alinear a tres jugadores que no pertenecen a países de la comunidad europea.

El guardameta se negó a responder a las críticas del histórico portero mexicano Antonio la "Tota" Carbajal, que cuestionó sus capacidades de visión y concentración.

"No tengo ganas de comentar. Carbajal es muy viejo, va para los 90 años y yo tengo demasiado respeto por los viejos, (...) tú sabes como son a veces los viejos".