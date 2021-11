Anoche, la Selección Mexicana vivió una de las noches más complicadas en lo que va de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. Tras una grosera noche del portero Memo Ochoa, el Tri cayó 2-1 ante Canadá y se fue hasta el tercer puesto en el octagonal de la Concacaf. Pero el marcador no fue lo único que dejó como legado el arquero del América, sino también una amplia conversación sobre sus errores y numerosos memes en redes sociales.

Cyle Larin se aprovechó de los "osos" de Memo Ochoa para anotar dos goles en un partido que inició con una temperatura de ocho grados bajo cero en la cancha del Commonwealth Stadium de Edmonton. Mientras tanto, en Internet, los usuarios aprovecharon la desgracia para publicar todo tipo de reacciones, e incluso, de reavivar una vieja polémica que protagonizaron el emplumado y el antiguo cancerbero de Chivas, Oswaldo Sánchez.

El juego había iniciado muy complicado para ambos, pero cuando parecía que los rivales se iban a neutralizar y llegar a la mitad sin goles, Memo Ochoa se equivocó de manera ingenua en un disparo que dejó rebotado, y Larin solo empujó la pelota y puso delante a los canadienses, que tuvieron más tiempo la posesión de la pelota a partir de entonces.

Al minuto 52, en un tiro libre, Canadá amplió su ventaja cuando Larin remató y mandó el balón al fondo de la portería ante la complacencia de Ochoa otra vez.

La polémica entre Memo Ochoa y Oswaldo Sánchez

Apenas el pasado lunes, TUDN difundió una entrevista con el ex portero de Chivas y de la Selección Mexicana, Oswaldo Sánchez. En esta, se habló de sus inicios en el futbol, sus experiencias y una polémica con Memo Ochoa. El debate inició en redes sociales luego de los errores del actual cancerbero.

En la entrevista se dijo que los arqueros no se hablan desde el año 2010, debido a que Oswaldo Sánchez se burló de Ochoa al simular que entraría en su lugar al campo un momento después de que a Memo la Selección de Corea del Norte le anotara un gole en el partido que se jugó en Torreón.

Aquella vez, Memo Ochoa se equivocó en un disparo, y en ese momento la cámara tomó a Oswaldo, quien "amagaba con entrar" a la posición de portero".

"Yo no sabía que la cámara me estaba tomando y yo estaba con el 'Chato' Rodríguez, con el 'Gordo' Becerra, el 'Pelón' Carlos Ochoa que me llevaba bien con ellos en Santos. El palco de al lado era de Matías Vuoso, estaba el 'Cloroformo' Padilla y Salvador Mariscal, gente de futbol y de box. Estábamos con la fiesta total en Torreón porque nunca había ido la Selección a jugar y me dicen: ¿A poco no te dan ganas de meterte? ¿Se equivoca o no?", dijo Sánchez.

"Le digo, 'le tiran de afuera yo creo que se le movió'. Estoy debatiendo con él, nos separaba una parte de cristal, y me dice, '¿a poco no te dan ganas de meterte?' y digo 'sí' y se me ocurre hacer así con el saco, pero yo 'mam...'' (perdón por la expresión) y ahí me toma la cámara y dicen 'Oswaldo se burla de Memo'".

Sánchez aclara que no tenía intención de burlarse de su colega.

"Memo, no tengo la necesidad de burlarme de ti ni lo haría nunca porque fuimos compañeros de profesión, y de alguna forma (el rumor) rompió la relación con Memo y yo porque tal vez él haya creído que yo me burlé y no me puedo burlar de un compañero ni en ese momento ni ahora ni nunca. Quería aclararlo porque mucha gente me ha preguntado. Éramos buenos amigos, nos llevábamos bien, éramos compañeros de trabajo y respeto su parte. Si él creyó otra cosa pues es respetable. Me encanta que le vaya bien. Lo busqué indirectamente con un amigo en común y parece que no la creyó, entonces la verdad no tengo bronca, yo lo sigo respetando por su jerarquía".

México cae al tercer lugar del octagonal de Concacaf

Tras la derrota de México ante Canadá, la Selección azteca cayó hasta el tercer lugar de la eliminatoria de la Concacaf. Mientras que con el triunfo los canadienses llegaron a 16 puntos y se colocaron en la cima, el Tri se quedó en 14 puntos, mientras que Estados Unidos empató con Jamaica por 1-1 y suma 15 unidades en el segundo peldaño.

Este tercer lugar que posee México momentáneamente lo ubica en la última plaza directa al Mundial de Qatar 2022.

