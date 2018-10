Me gustaría jugar en el América: Arturo Vidal

El actual jugador del Barcelona y referente de la Selección Chilena, Arturo Vidal, no descartó la posibilidad de jugar algún día en México y hasta señaló al equipo al que le gustaría llegar.

El surgido de Colo - Colo se encuentra en México para enfrentar mañana a la Selección Mexicana en el estadio La Corregidora y no negó su gusto por el país azteca.

"Me gusta el futbol mexicano y más si hay un buen equipo que quiera contar conmigo lo pensaría, porque sería un placer venir a México a jugar", declaró el ex del Bayern Munich.

Entrenamiento!!���� trabajando duro para seguir mejorando!!�������������������� �������� pic.twitter.com/vKwOkvM5uR — Arturo Vidal (@kingarturo23) 15 de octubre de 2018

Sobre el equipo al que le gustaría llegar, Vidal fue claro y dijo que "me gusta ir día a día, pero más adelante me abro las posibilidades y me gustaría jugar para el América, un equipo importante, un lindo equipo", mencionó en charla con su compatriota Iván Zamorano para Univision Deportes.

El mediocampista de 31 años ha sufrido para encontrar la regularidad en el Barcelona, luego de dejar al Bayern Munich. "El Rey" ha destacado también en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen y en la Serie A con la Juventus.

OA