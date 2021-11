Mayakoba Country Club anuncia un nuevo campo de golf de 18 hoyos a ser diseñado por el jugador español Sergio García

Durante la conferencia de prensa en el torneo World Wide Technology Championship at Mayakoba se anunció que se construirá un nuevo campo de golf de 18 hoyos en el emblemático proyecto inmobiliario residencial, Mayakoba Country Club.

El campo de golf Mayakoba Country Club será el primer campo diseñado por el renombrado golfista español Sergio García en México, apodado “El Niño” por el talento golfístico mostrado desde temprana edad. Sergio es considerado uno de los mejores golfistas europeos de la historia y desde el 2018 es el golfista con más puntos ganados en la historia de la Ryder Cup.

"Me gustaría agradecer a Borja Escalada y a todo su equipo por la oportunidad que me han dado de diseñar el nuevo campo de golf en Mayakoba Country Club. Mayakoba es uno de los principales embajadores del golf en Latinoamérica y me llena de orgullo e ilusión poder participar en esta próxima fase de expansión. Trabajaremos duro para ofrecer un campo de golf que esté a la altura de la impresionante belleza de la Riviera Maya. Estén atentos.” expresó García.

Por su parte Borja Escalada, socio de Sancus Capital Partners y CEO de RLH Properties, comentó que “Desde su concepción, Mayakoba se planeó y desarrolló como un resort de lujo donde el golf representa una parte medular con su majestuoso campo, El Camaleón, diseñado por Greg Norman. El golf es y seguirá siendo parte fundamental de nuestro ADN, con la apertura de este nuevo campo diseñado por Sergio Garcia, Mayakoba como destino redobla su apuesta por el golf.”

Grupo DMI, desarrolladora inmobiliaria líder con presencia nacional y que ha participado en la concepción y desarrollo de cuatro campos de golf en México, también forma parte de este proyecto. Álvaro Leaño, socio fundador de Grupo DMI, menciona que “derivado de la aceptación y confianza de nuestros inversionistas y clientes, decidimos aumentar el proyecto de 9 a 18 hoyos, cumpliendo de esta forma con la calidad y el compromiso que siempre nos ha distinguido, asegurando el patrimonio y la plusvalía de nuestros clientes.

Estamos contentos de invertir en Playa del Carmen que, como capital de la Riviera Maya, ofrece un balance inmejorable entre la calidad de vida, oferta de servicios, y potencial de crecimiento.”

El equipo de diseño de Sergio García tiene la encomienda de diseñar un campo de categoría internacional el cuál sea respetado por los mejores jugadores del mundo, así como amigable para los principiantes. El campo estará inmerso en

la selva y ofrecerá una combinación de atractivos naturales con vegetación nativa, cenotes y otros cuerpos de agua.

Ubicado dentro de la comunidad planeada de Ciudad Mayakoba, el Mayakoba Country Club es un proyecto residencial desarrollado con una visión de sustentabilidad y respeto a la naturaleza donde se comercializan lotes residenciales de 300 a 500 m2 y lotes plurifamiliares para el desarrollo de vivienda vertical.

Sobre World Wide Technology Championship at Mayakoba World Wide Technology Championship at Mayakoba hizo historia en el mundo del golf al ser el primer evento del PGA TOUR que se jugó fuera de Estados Unidos y Canadá.

Un pionero en México y el golf de México, el torneo celebra este año su décima quinta edición. Mayakoba cuenta con una bolsa de $7,200,000 dólares. El torneo se celebra anualmente y presenta a 132 golfistas profesionales que participan en cuatro rondas de competencia por golpes en el Campo de Golf El Camaleón diseñado por Greg Norman en Mayakoba, Riviera Maya-Cancún, México. El noruego Viktor Hovland es el campeón defensor. Los campeones anteriores incluyen a: Fred Funk (2007), Brian Gay (2008), Mark Wilson (2009), Cameron Beckman (2010), Johnson Wagner (2011), John Huh (2012), Harris English (2013), Charley Hoffman (2014), Graeme McDowell (2015), Pat Perez (2016), Patton Kizzire (2017), Matt Kuchar (2018) y Brendon Todd (2019).

Sobre Mayakoba

Ubicado en la Riviera Maya mexicana, Mayakoba es un destino turístico y residencial de 620 acres rodeado de la belleza natural de las lagunas, selvas, aguas tranquilas y una playa de arena blanca con una milla de extensión. Se pueden encontrar cuatro hoteles de lujo: Andaz Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba, Fairmont Mayakoba y Rosewood Mayakoba; cada uno con distintas personalidades y comodidades que se complementan entre sí, y dos tres colecciones de residencias privadas incluyendo Rosewood Residences Mayakoba, Fairmont Residences Mayakoba, Fairmont Heritage Place Mayakoba y The Reserve at Mayakoba. Dentro del exclusivo destino hay una gran cantidad de experiencias de estilo de vida donde se incluyen cuatro aclamados spas, más de 25 restaurantes con cocinas eclécticas y una plaza de pueblo inspirado en históricas plazas coloniales de México que sirve como un espacio para eventos.

Además, los huéspedes y dueños de las residencias tienen acceso a un sendero natural de tres millas de largo y un espectacular campo de golf de 18 hoyos diseñado por el reconocido arquitecto y leyenda del PGA TOUR, Greg Norman, el cual es el hogar del World Wide Technology Championship at Mayakoba, el primer torneo del PGA TOUR en México. Conecta con Mayakoba: Website Instagram Facebook.

Sobre Ciudad Mayakoba

Ciudad Mayakoba es la primera comunidad planeada, integral y sustentable de la Riviera Maya, que responde a una necesidad social de vivienda con una visión de futuro, por lo que integra modernos desarrollos residenciales y de usos mixtos enfocados en distintos segmentos, instituciones educativas, hospital de especialidades, centro comercial, espacios deportivos, de entretenimiento, arte y cultura, además de comercios, restaurantes, extensas áreas verdes, corredores biológicos, andadores peatonales y ciclovías.

Ciudad Mayakoba, respetuosa del entorno natural, está desarrollada en 409 hectáreas con más del 32% de áreas naturales de conservación, lo que equivale a 130 hectáreas. Ciudad Mayakoba: Website Instagram Facebook.

Sobre Mayakoba Country Club

Catalogado como uno de los lugares más emblemáticos para vivir, y en una de las zonas de mayor plusvalía en México y Latinoamérica, Mayakoba Country Club, es un proyecto inmobiliario vanguardista con condominios horizontales y verticales, que mezcla la naturaleza y el gusto por los detalles para convertirse en uno de los desarrollos residenciales más exclusivos dentro de la Riviera Maya y de la República Mexicana.

Mayakoba Country Club es un desarrollo residencial enclavado en la naturaleza de la Riviera Maya, con un extraordinario diseño arquitectónico que logra crear un concepto residencial único en la región. El desarrollo se desplantará en más de 400 hectáreas y contará con campo de Golf como mencionamos anteriormente diseñado por Sergio

Garcia, una Casa Club y Club de Playa.

Un Desarrollo único tanto por su ubicación, características y amenidades. Se distinguirá por ser parte de un proyecto residencial premium.

Sobre Grupo DMI

El Grupo está enfocado a proyectar el futuro de las ciudades con visión a largo plazo, se especializa en el desarrollo de proyectos inmobiliarios comerciales, habitacionales, de hospitalidad y corporativos de primer nivel.

A lo largo de más de 25 años han invertido en el desarrollo de México, con una amplia variedad de proyectos que en extensión suman más de 22.5 millones de m2, creando así proyectos de clase mundial, con infraestructura vanguardista, sustentables y armónicos con el entorno, en grandes extensiones de tierra, conservando la vegetación endémica de cada proyecto, generando y manteniendo espectaculares entornos naturales.

Grupo DMI cuenta con equipos multidisciplinarios que se especializan en la creación, desarrollo, comercialización y operación de proyectos urbanos caracterizados por su innovación y trascendencia.