Matías Almeyda tiene casi amarrado un delantero

El director técnico del Guadalajara, Matías Almeyda señaló este jueves en conferencia de prensa, que una de las zonas a reforzar que más urge en este momento de cara al Clausura 2018, es la de ataque, es por eso que dice tener prácticamente amarrado a su nuevo jugador, y aunque no quiso decir nombres para no entorpecer la negociación, sí dejó claro que no son ni Javier Hernández, ni Amaury Escoto, como había trascendido en días pasados.

"Estamos muy cerca de uno de los jugadores que pretendo, la idea es que venga a seguir creciendo como jugador y aportar lo que tiene”

“Un jugador de renombre sería por decir alguien ‘Chicharito’, que ya lleva una carrera en Europa y eso sería algo que podríamos decir es una estrella, los demás tienen que convertirse en estrellas, nosotros optamos por jugadores con jugadores con proyección, la filosofía será la misma. Estamos muy cerca de uno de los jugadores que pretendo, la idea es que venga a seguir creciendo como jugador y aportar lo que tiene”, dijo Matías Almeyda.

“(Sobre Amaury Escoto) Me gustó el gol que nos hizo a nosotros, lo voy a recordar siempre, pero si cada gol que nos hacen sería seguir jugadores sería un error, lo seguí bastante, pero no está dentro de lo que yo pretendo”, comentó el entrenador de los rojiblancos.

LEE: "Chicharito" descarta dejar el West Ham para volver a Chivas

Sobre quién podría ser el sustituto de Rodolfo Cota en la portería de Chivas de cara al 2018, Almeyda dijo que ya tiene vistos un par de guardametas del medio nacional, entre ellos Jesús Corona, arquero del Cruz Azul, además dijo que el regreso de Antonio Rodríguez todavía no es un hecho.

El técnico del todavía equipo campeón dijo que del 17 al 23 de diciembre será la pretemporada de Chivas en Cancún y del 26 al 30 en el mismo destino, para luego pensar ya en el inicio del Clausura 2018.