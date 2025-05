Después de su primera convocatoria con la Selección Mexicana para la Copa Oro, el nuevo jugador del AZ Alkmaar, Mateo Chávez, aseguró que peleará y buscará un lugar en el Tricolor.

Con la lesión de Jesús Angulo, el surgido en las fuerzas básicas de Chivas tendrá una mayor oportunidad de hacerse de un sitio en la lista final, por lo que envió un mensaje de apoyo, sin dejar de lado que peleará por ganarse un lugar en el combinado nacional mexicano.

“Yo pelearé y buscaré mi lugar, esté quien esté. Y obviamente fue una lesión que no se le desea a nadie, pero hay que aprovechar esa oportunidad. Yo haré lo que esté en mis manos, lo que esté dentro de mis capacidades, para ponérselo un poquito difícil al entrenador y, a lo mejor, pueda considerarlo”, señaló.

De igual manera, descartó que su llegada al futbol de los Países Bajos lo ponga automáticamente en el radar de la Selección Mexicana, por lo que aseguró que hay mucha competencia y que tendrá que crecer y ganarse un puesto si pretende estar en la siguiente Copa del Mundo.

"No sé si me ponga en el radar, son temas del entrenador, pero fue una de las razones de mi decisión. Yo considero que en mi posición hay mucha competencia, mucha gente de calidad. Tenía que buscarme la oportunidad de mejorar y crecer yo también para poder competir contra todo lo que se venga", señaló.

Al final, aseguró que, en caso de no llegar al listado final, la experiencia le ayudará mucho en su aprendizaje, además de que ha vivido un proceso muy rápido desde su debut con Chivas hasta llegar a la Selección Mexicana, por lo que se encuentra atento y dispuesto a aprender.

"Ahorita todo es ganancia. Yo busco estar; esté o no esté, estoy aprendiendo mucho, y me va a servir bastante. Espero que no sea la primera. Yo quiero estar en el Mundial, en mil convocatorias. Sé que necesito trabajar mucho y ganarme un lugar en mi nuevo club. Vengo con toda la disposición a aprender".

“Todo ha sido muy rápido, también como ha sido a veces en mi corta carrera. Ha sido muy rápido todo. Es una nueva etapa, de estar con los ojos bien abiertos, con las orejas bien abiertas, escuchar todo, aprender al máximo. Y es una adaptación muy bonita, porque son retos importantes y hay que tomarlos en cuenta”, concluyó.

SV