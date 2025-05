Después de que surgiera el rumor de que el arquero de Chivas, Raúl Rangel podría convertirse en el refuerzo de Pachuca o Monterrey en el Mundial de Clubes, el arquero descartó la posibilidad de jugar en el "Mundialito", ya que aseguró se encuentra enfocado en su participación con la Selección Mexicana.

El portero de Chivas fue claro y enfatizó en que no hay mayor orgullo que representar a tu país, por lo que colocó a la Selección Mexicana sobre cualquier otra competencia.

"Realmente, mi respuesta sería que no, porque no hay mayor orgullo que representar a tu país, entonces me pondría a la selección por encima de cualquiera otra opción", señaló el "Tala".

De igual manera, reveló que la competencia en la portería por la titularidad en la Copa Oro 2025 está abierta, por lo que se encuentra emocionado y enfocado para pelear por un lugar en el 11 inicial de Javier Aguirre en el próximo certamen.

"Yo creo que la competencia está abierta, la verdad no está nada decidido, el técnico tomará la decisión en base a los parámetros que él ponga o lo que vean los instrumentos, pero yo estaría haciendo mis luchas por ganarme un sitio. Emocionado, muy motivado, la verdad, este… Yo creo que nada más estoy enfocado en... Estar ahí listo, dispuesto y elegible para el técnico, ahora nada", agregó.

Al final, ante el momento que vivió el arquero del América, Luis Ángel Malagón, el arquero de Chivas, aseguró que le brindará su apoyo ante cualquier cosa.

"Realmente sé muy poco de su tema, pero siendo compañero de profesión le brindaría todo el apoyo. Igual yo creo que ya en temas como esa índole se olvida cualquier otra cosa y se busca apoyar. Mi apoyo hacia él está y lo que yo pudiera apoyarle con mucho gusto le haría", concluyó.

