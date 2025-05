Después de que, al finalizar el Torneo Clausura 2025, surgiera el rumor de la posible salida de Jeremy Márquez del Atlas, el mediocampista de los rojinegros descartó nuevamente la posibilidad de llegar al América, asegurando que se encuentra enfocado en la Selección Mexicana.

“Se escuchan muchos rumores. Antes se decía que me iba a Europa, pero hasta que no haya una prueba firme no se puede decidir. Ahora no hay nada y estoy concentrado en la Selección Mexicana”, señaló.

De igual manera, reveló que no ha llegado una sola oferta para emigrar a Europa, por lo que se encuentra cómodo en el Atlas. Sin embargo, no cierra la puerta al posible interés de emigrar en algún momento al futbol del viejo continente.

“El sueño de Europa siempre ha estado. Hasta que no llegue una oferta, no puedo decidir. Pero, obviamente, también ahora estoy cómodo en Atlas. Si llega una oferta de algún tipo, no sé... La verdad, no tengo nada por ahora, pero obviamente en cualquier momento... Es la vida del futbolista”, agregó.

Al final, reveló cuáles son los aspectos futbolísticos en los que podría aportar a la Selección Mexicana, con la finalidad de ser considerado por Javier Aguirre, destacando su juventud, mentalidad y dinámica.

“Le puedo aportar un poquito de juventud, un poquito de... no te podría decir experiencia porque no la tengo acá en la Selección Mexicana, pero un poquito de mentalidad, de meterme con el grupo, de hacer las cosas de buena manera y aportar mi granito de arena. Yo creo que el meter un poquito de intensidad, el estar defendiendo y atacando al mismo tiempo y estar ahí a tope”, concluyó.

