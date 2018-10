Mariano Varela se pone metas altas con Chivas

Luego de haber sido anunciado como nuevo director deportivo de Chivas, el ex futbolista Mariano Varela habló sobre los objetivos que buscará al ocupar este cargo en la dirigencia del equipo rojiblanco. En entrevista para el canal oficial del Rebaño, el nuevo directivo del Guadalajara aseguró que Chivas deberá buscar los mejores resultados y no ser un equipo mediano.

Varela, quien ha estado en otros puestos directivos durante los últimos 15 años, mencionó que su llegada a la dirección deportiva del Guadalajara no es mera improvisación, ya que su experiencia en el mundo del futbol lo ha convertido en alguien capaz de ocupar este cargo.

"No podemos ser un equipo mediano, tener resultados buenos, al final de cuentas tiene que haber resultados extraordinarios, porque si estás conforme con lo bueno, ahí te quedas y este equipo, por historia y por imagen, tiene que pelear los primeros lugares. No cualquiera puede estar en Chivas, ellos saben lo que es esta playera. Estar en este equipo, es por algo, no es por amistad, es por capacidad, no soy un improvisado".

Experiencia, preparación y 100% Rojiblanco ����❤️��



�� Te compartimos la entrevista con nuestro Director Deportivo, Mariano Varela. pic.twitter.com/lYTbymd3z8 — CHIVAS (@Chivas) 8 de octubre de 2018

El director deportivo del conjunto tapatío habló sobre cómo se dio el contacto para que regresara a Chivas después de haber dejado la institución en febrero del 2017.

"He estado muchos años ligado a Chivas, primero como jugador en siete años y medio, y después como directivo en varias etapas como secretario técnico, coordinador deportivo, gerente deportivo y hoy en este, que sin duda es el más importante, que es ser el director deportivo del equipo más popular. Hace tres semanas José Luis (Higuera) me habló, yo desconocía el tema, y cuando me dijo que si quería ser el director por supuesto que le dije que sí".

