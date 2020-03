Mariana Arceo sufre coronavirus

Después de estar en un campamento de preparación en Barcelona, España, la pentatleta mexicana Mariana Arceo regresó a la Ciudad de México y dio positivo a la prueba de coronavirus (COVID-19).

Luego de este diagnóstico, la nacida en Jalisco se encuentra internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Por su parte Sergio Escalante, su entrenador, fue puesto en cuarentena dentro del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

“Yo justamente estoy en uno de los lugares que se ha vuelto un punto rojo a nivel mundial. Hay muchísima gente alarmada por esta situación y sí estoy un poco triste (…) Estamos entrenando a la espera de un anuncio oficial. Esto ha rebasado cualquier situación, los planes están cambiando. Justo ahora me encuentro a la espera de que me confirmen si competiré o no en la Copa del Mundo de Bulgaria. Si es que se cancela estaré regresando a México, no tendría caso seguir acá”, compartió Arceo para El Informador el pasado 13 de marzo.

Fue apenas el domingo cuando Arceo aterrizó en México después de que la pandemia frustrara sus planes de competencia en Bulgaria, y aunque ya cuenta con la plaza olímpica para Tokio, ahora su salud es prioridad.

