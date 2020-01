Mariana Arceo luce dominante en Hungría

Cinco meses fuera de competencia parecen no haberle pasado factura a Mariana Arceo, pues este miércoles la pentatleta jalisciense lució dominante dentro del Abierto de Hungría, torneo en el que se posicionó en el primer lugar para clasificarse a las finales del evento, mismas que se llevarán a cabo el próximo viernes.

Con un total de 537 puntos fue que Arceo aseguró su lugar en la lucha por medallas, situación que dejó complacida a la actual campeona de Juegos Panamericanos.

“Me siento muy contenta de abrir así mi preparación competitiva, no ha sido un torneo fácil porque me estoy enfrentando a deportistas que también tienen su pase a Juegos Olímpicos y a otras que todavía lo están buscando. Me quedo con un buen sabor de boca por trabajar duro. Vinimos buscando pulir los detalles de cara a Tokio, pero es bonito que se estén dando las cosas”.

Para esta justa Mariana Arceo llegó sin la presión de buscar un boleto para Juegos Olímpicos, pues la mexicana logró su clasificación al coronarse en Lima 2019.

Durante el ciclo olímpico Arceo atravesó por momentos complicados, pero ahora se ha mostrado agradecida por contar con todo el apoyo del equipo multidisciplinario de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Debo destacar que ahora vengo con equipo completo, que es lo que ha hecho la diferencia. Tengo todo para desarrollarme de manera óptima, vine con fisiatra, doctores y entrenador, eso hace la diferencia y lo estoy aprovechando al cien por ciento, espero que todo continúe de la misma manera”, finalizó.

Mariana regresará a México hasta el próximo 2 de febrero, pero será por un corto tiempo debido a que emprenderá una gira por diversos países como Egipto, Bulgaria y China, todo esto con miras a su debut olímpico.

AJ