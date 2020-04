Mariana Arceo se suma a la lucha

Hace un par de semanas la pentatleta Mariana Arceo fue dada de alta después de ser hospitalizada por coronavirus y a pesar de que aún se encuentra aislada y en reposo, ya planea sumarse a la lucha contra esta pandemia que azota a México y al mundo.

Será a través de su fundación que la nacida en Jalisco se unirá a esta causa, pues recién anunció que tiene un proyecto para conseguir material médico que donará a hospitales y clínicas que reciban a pacientes afectados por el coronavirus.

“Ahora que viví todo esto del COVID estuve pensando en un proyecto a beneficio de la salud, para poder ayudar a todas esas personas que salvaron mi vida. El personal de un hospital no está protegido, no está prevenido para atacar a un virus de esta magnitud. Yo lo viví en carne propia, sé las carencias que tiene un hospital en cuanto a materiales como batas, cubre bocas y máscaras para que no se exponga el personal médico.

“Por medio de la fundación esta semana ya cerré el proyecto y me gustaría mucho que se difundiera para que las personas pudieran hacer un donativo desde un peso hasta lo que esté en sus capacidades, todo esto para conseguir el material para los médicos”.

Fue el pasado 26 de marzo cuando Arceo reapareció después de estar hospitalizada por más de 10 días, lapso en donde padeció por la falta de materiales necesarios para tratar una enfermedad contagiosa como esta.

“Los googles que tienen los doctores para protegerse no son de calidad, no son especiales para ellos, se empañan, nublan su vista y debido a esto me tronaron varias venas, hubo un momento en donde ya no tenía venas sanas para que me pudieran proporcionar el medicamento.

“Cuando estuve en el hospital hubo una ocasión en que me sentía mal y las enfermeras tardaron tres horas en poder ingresar conmigo. Yo les pregunté el motivo de la tardanza y me dijeron que fue por falta de material, porque cuando una enfermera te asiste como paciente de COVID tiene que desechar la ropa que trae puesta para no propagar el virus, ahí me di cuenta que la situación estaba mal”, finalizó.

