Mariana Arceo, acostumbrada a hacer historia

La pentatleta Mariana Arceo pasó de ser una deportista sin lugar fijo de entrenamiento a convertirse en una de las mejores exponentes a nivel mundial.

La nacida en Jalisco tuvo un parteaguas en su carrera luego de coronarse en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pues de ahí a la fecha se acostumbró a realizar gestas históricas que le han dado un lugar especial en el deporte mexicano.

Apenas este fin de semana Mariana logró colgarse un par de medallas en la Copa del Mundo de Pentatlón en Turquía, y ahora, una vez instalada en Hungría para su próxima competencia, la mexicana habló acerca del gran momento por el que atraviesa.

“Esta es mi tercera medalla histórica, abriendo camino y abriendo brecha para las nuevas generaciones que vienen. El pentatlón moderno se va modificar, pero al final es un mensaje para decirle a los demás que ellos también pueden, que si yo pude, ellos también.

“Con el tiempo he ido evolucionando tanto física como mentalmente, he cambiado muchísimas cosas y también he tenido apoyos diferentes a lo que antes tenía. Antes luchaba contra corriente, ahora ya no pasa así desde que logré el oro en Lima, ahí tuve el apoyo de las autoridades y el apoyo ha hecho la gran diferencia. Me siento con las herramientas, la mentalidad y con el cuerpo fuerte para disputar cada uno de estos eventos”, comentó.

Poco a poco Arceo se ha consolidado como una de las atletas más importantes de México, pues hace apenas unos días se consolidó como la primer exponente nacional en lograr una medalla individual en una Copa del Mundo de Pentatlón.

Superando tragos amargos

La salud mental es un tema delicado, y por fortuna para los atletas, el debate sobre la depresión y otros padecimientos cada vez se vuelve más común, y un caso es el de Mariana Arceo, ya que la pentatleta reconoció que tocó fondo luego de cumplir el sueño de representar a México en Juegos Olímpicos.

“Regresando de Juegos Olímpicos toqué fondo. Tanto física como mentalmente estaba muy mal, porque ya había cumplido una de mis más grandes metas, que era estar en unos Juegos Olímpicos. Me puse a pensar qué pasaba, qué sucedía, si mi meta era estar ahí y ya la culminé”, comentó.