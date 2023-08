Las esperanzas de poder clasificarse a los play-offs se agotan para los Mariachis de Guadalajara que han sido incapaces de salir del bache en el que cayeron desde la última derrota que sufrieron ante el equipo de Durango el domingo 23 de julio.

Si bien el comienzo para la novena tapatía en la temporada fue bastante irregular, por instantes lograron tomar una buena racha que los posicionó dentro de los seis lugares. Sin embargo, en las dos recientes semanas fueron apaleados por los conjuntos de Durango y Diablos Rojos; frente a los Generales sacaron solamente dos victorias, pero contra México acumularon únicamente derrotas.

Para continuar con un poco de vida, los Mariachis deben de realizar un trabajo perfecto, y el problema es que en los últimos días han disputado la serie frente a Aguascalientes registrándose, hasta el momento, una victoria para cada equipo. Por lo que el día de hoy, con un solo encuentro por jugarse entre ambos, Guadalajara está obligado a ganar.

Además, falta otro rival en el camino, los Sultanes de Monterrey, que van segundos en la tabla y con los cuales ya se han enfrentado en la temporada, mismos con los que se dio una dolorosa derrota de 18-2 el 30 abril.

Tal vez, una ventaja para los tapatíos es que los tres juegos contra los Sultanes se cierran en casa, por lo que la localía deberá pesar para que Mariachis logre el milagro, pero aunque consiga los triunfos necesarios, no dependen de sí mismos. Aun falta que se combinen resultados, como por ejemplo, que los Acereros y los Generales no sumen ninguna unidad para que se concrete el pase.

Escenarios de los playoffs al momento

Zona Norte

Tecolotes de los Dos Laredos (1) vs Acereros de Monclova (6)

Sultanes de Monterrey (2) vs Saraperos de Saltillo (5)

Toros de Tijuana (3) vs Algodoneros Unión Laguna (4)

Zona Sur

Diablos Rojos del México (1) vs Tigres de Quintana Roo (6)

Olmecas de Tabasco (2) vs Leones de Yucatán (5)

Pericos de Puebla (3) vs El Águila de Veracruz (4)

