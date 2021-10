Marcelo Michel se va orgulloso de sus Chivas

A pesar de la derrota ante los Zorros del Atlas, Marcelo Michel Leaño se fue orgulloso de lo hecho pos sus Chivas en el Clásico Tapatío.

“Estoy profundamente orgulloso de mis jugadores, nunca se rindieron, mostraron la esencia del club, no bajaron los brazos y la verdad es algo que nos hizo vibrar a todos. Mostramos capacidad de respuesta a pesar de jugar con dos hombres menos. Del arbitraje no vamos a hablar, no pondremos pretextos. Ellos tendrán que revisar y listo”.“

Es el partido que más me han hecho sentir orgulloso, fue una entrega total, quizá tengo que trabajar más en mantener la concentración y la tranquilidad emocional, no tengo reproches, tengo un orgullo brutal. La gente se sintió representada”, declaró el entrenador interino de Chivas.

Después de tres juegos al frente del Rebaño, Marcelo Michel sólo ha ganado un punto de los nueve que ha disputado. Asimismo, el Guadalajara no ha marcado gol desde que Michel tomó al equipo.

MQ