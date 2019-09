Marcamos parámetro, Chivas el más grande: Alan Pulido

El triunfo ante el Atlas 1-0 en el Clásico tapatío le dio muchas cosas al Guadalajara, entre las más importantes, que marcaron territorio sobre cuál es el equipo más importante de la perla tapatía, así como recuperar algo de la confianza perdida por no sumar constantemente de tres unidades y que el equipo liberó presión, así como el cuerpo técnico y directiva, así lo ve Alan Pulido.

"La gente es muy importante, ganamos y están felices, marcamos el parámetro en esta ciudad, de que Chivas es el más grande y ahora estamos festejando con la afición (fueron alrededor de 400 personas el entrenamiento de ayer). Gracias a toda la afición por su apoyo, son fundamentales, nos motiva a dar lo mejor de nosotros".

Pulido firmó por más de 40 minutos autógrafos, se tomó fotos, mandó saludos en video que le solicitaron, pero de pronto entre la multitud escuchó un grito familiar, que con insistencia le llamaba, se trataba de su sobrino Iker Pulido.

Al tiempo que firmaba autógrafos, Pulido buscaba a al niño entre la gente, cuando de pronto se paró frente a él, lo cual lo provocó mucha felicidad, sonrió porque aseguró que será futbolista, que es un crack y lo ve muy poco, así que el momento era muy importante.

"será el nuevo crack, espero que sea mejor que nosotros, es mi sobrino y me da mucho gusto verlo, así como a mi familia que aquí está, porque no siempre tengo la oportunidad de verlos debido al poco tiempo que tengo y ellos no viven aquí. Es un momento especial para mí".

A la afición que se dio cita en el entrenamiento, Pulido les dedicó unas palabras, ya que dijo, sin ellos nada sería posible, porque siempre los han apoyado.

"Les agradecemos a la afición por el apoyo, fue un triunfo importantísimo que nos llena de orgullo, nos motiva ser parte de esta institución. Nos motiva a seguir adelante dando lo mejor de nosotros".

A Mier todavía le falta

El central Hiram Mier, todavía está a unas tres semanas de poder ser considerado elegible para jugar con el "Rebaño", pero avanza en su recuperación de manera importante, trabaja fuerte en cancha y es de las buenas noticias que hacen del campamento, una semana totalmente diferente a las anteriores.

Sí esperan a “Chicharito”

En palabras para ESPN, el director deportivo de Chivas, Mariano Varela, dijo que Javier Hernández volverá eventualmente al Rebaño tras su paso por Europa.