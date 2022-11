Todo está listo para que este domingo muy temprano, desde las 6:30 horas, dé inicio con el disparo de salida, el Maratón Internacional de Guadalajara, que cuenta con el reconocimiento World Athletics Label, el evento atlético más importante, el cual contará con una asistencia récord de más de seis mil corredores y en donde se repartirá una bolsa total de un millón 700 mil pesos en premios.

En esta ocasión, la salida y la meta tendrán un marco esplendoroso, dos de los monumentos y sitios más emblemáticos de la Perla Tapatía serán testigos del esfuerzo, empeño y amor por el deporte de todos los atletas que buscarán romper sus propias marcas.

El Hospicio Cabañas está señalado para ser la salida en punto de las 6:20 horas con las categorías de paratletas; a las 6:30 horas saldrán los atletas elite y clasificados, a las 6:35 horas los atletas convencionales, mientras que a las 7:00 horas, será la salida para la categoría de relevos.

Así mismo, la meta estará ubicada en el Palacio Municipal de Guadalajara, en donde los tapatíos aguardarán por los miles de atletas para organizar una fiesta sin precedentes, la Fiesta Atlética por excelencia en la Perla Tapatía.

La carrera tendrá una ruta por el Oriente de la Ciudad, la cual recorrerá las calles República, en donde será la salida, pasará por Francisco Sarabia, Avenida Revolución, Calzada del Ejército, González Gallo, Héroes Ferrocarrileros, Washington, Niños Héroes, Arboledas, Lázaro Cárdenas, Niño Obrero, Avenida Vallarta, López Mateos, Miguel Hidalgo, en donde será la meta en el Palacio Municipal.

Se le solicita a los ciudadanos que asistirán a apoyar a los atletas, que busquen rutas alternas, ya que los cierres viales se impondrán desde este mismo sábado y hasta la conclusión de la carrera, aproximadamente a las 14:00 horas.

HORARIOS DE SALIDA

6:20 am: Categorías Paratletas

6:30 am: Atletas Elite y Clasificados

6:35 am: Atletas Convencionales

7:00 am: Relevos

PREMIOS

Total: $1,7000,000.00 pesos

Premiación total generales Femenil/Varonil: $800,000.00 pesos

Premiación total categorías A,B,C,D,E,F,G,H,I,J: $660,000.00 pesos

Premiación total especial Femenil/Varonil: $240,000.00 pesos

