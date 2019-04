Maradona dedica triunfo de Dorados a Nicolás Maduro

Los Dorados de Diego Maradona ya están en zona de Liguilla después del triunfo 2-3 en Tampico.

Pero el argentino no perdió oportunidad de politizar la victoria al dedicarla al gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro y de paso criticó a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

"Este triunfo lo quiero dedicar a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que están sufriendo". Y de paso se fue contra los vecinos del norte.

"Se creen los sheriffs del mundo (...) porque tienen la bomba más grande del mundo se creen que nos pueden llevar por delante, no, a nosotros no. A nosotros no nos compra ese 'chirolita' que tienen de presidente (Trump)".

Maradona estuvo a punto de caerse en plena conferencia pues tuvo dificultades para sentarse.

