La temporada de Cristiano Ronaldo en el Manchester United de Erik Ten Hag está siendo la peor que se le recuerde en los últimos años, pues ha sido relegado al banquillo en la mayoría de los encuentros e incluso se la ha visto errático de cara al gol.

Esta situación no ha sentado nada bien en un Cristiano Ronaldo que, fiel a su estilo, no duda en manifestar su enfado en diversas acciones. Es el caso del partido entre el Manchester United ante el Tottenham en la Premier League, donde los Red Devils sacaron la victoria ante los Spurs en Old Trafford y Cristiano se quedó sin jugar un solo minuto.

Visiblemente descontento, Cristiano Ronaldo no esperó a que se terminar el partido y se marchó antes del silbatazo final por el túnel de vestuarios, ante la mirada incrédula de los fanáticos del Manchester United.

Las imágenes fueron captadas y el video se ha hecho viral. Incluso, Erik Ten Hag fue cuestionado por la acción del astro lusitano, pero se negó a opinar al respecto.

Cristiano Ronaldo está viviendo una temporada incierta para su carrera y no está gozando de los minutos que a él le gustaría, sobre todo en una fase de la temporada que antecede al Mundial de Qatar 2022.

JL