Jack Grealish vive constantemente en el ojo del huracán, pues sus escándalos son constantes. Si el verano pasado era noticia por convertirse en la transferencia más cara en la historia del Manchester City (118 millones de euros), ahora vuelve al foco mediático luego de que se le viera festejando en Las Vegas sin límite alguno.

El polémico futbolista inglés, Jack Grealish, se coronó campeón esta temporada en la Premier League con el Manchester City y pese a que su rendimiento no fue en proporción de lo invertido por los Citizens, Jack no escatimó en la celebración del campeonato y en su estadía en Las Vegas se gastó 93,000 euros (casi 2 millones de pesos) en botellas de Champagne.

Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas; esta frase parece no aplicar para Jack Grealish y es que el futbolista recientemente había sido captado en Ibiza celebrando la Premier League y ahora el diario británico 'The Sun' filtró las imágenes del futbolista inglés bebiendo botellas caras acompañado de un grupo de amigos y muy junto a una mujer que no es su esposa.

Además, en las imágenes compartidas por el medio británico, se puede observar que Andrew Robertson, lateral izquierdo del Liverpool también estuvo en la fiesta de Jack Grealish. Curiosamente, el Manchester City se coronó campeón dejando en el segundo puesto a los Reds.

Según los empleados del hotel, citados por The Sun, Jack Grealish pagó un paquete VIP de 93 mil euros (2 millones de pesos) que le daban derecho a 116 botellas de Champagne.

Las críticas no se han hecho esperar y es que Jack Grealish estuvo muy lejos del nivel que le caracteriza y sus escándalos son cada vez más constantes.

JL