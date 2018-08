Macarena Pérez, por una experiencia inolvidable en México

A sus 20 años ya sabe lo que es competir al máximo nivel en un deporte extremo. Nacida en Chile y representante de lo mejor del ciclismo BMX en el continente, la joven habló sobre su experiencia en el mundo rider, sus expectativas de su próxima visita a México, así como su trabajo para que cada vez más mujeres se adentren en el mundo de esta disciplina.

“Mis expectativas son muy grandes, tengo mucha ilusión, quiero conocer a la gente de México porque nunca he estado en este país".

La ciclista andina aseguró estar emocionada por visitar México por primera vez, cuando compita en la Vans BMX Pro Cup 2018, que se celebrará a partir del próximo 24 de agosto en las instalaciones del Parque Montenegro de Guadalajara.

“Mis expectativas son muy grandes, tengo mucha ilusión, quiero conocer a la gente de México porque nunca he estado en este país, sí conozco a muchos mexicanos que andan en la bici, pero los he conocido en los campeonatos. Tengo mucha ilusión por competir, hay muchas mujeres que me han hablado para conocerme allá. Sé que en México hay muchas mujeres que están practicando este deporte. Espero tener un gran fin de semana, que sea una gran competencia”.

Consciente de que son pocas las mujeres que forman parte de este tour, Macarena invitó a que más jóvenes se acerquen al mundo del BMX, ya que las experiencias vividas al practicar este deporte son inolvidables.

“Es muy difícil, pero simplemente se necesitan más mujeres, que se motiven a hacer este tipo de deporte”.

Pérez Grasset habló sobre cómo empezó a practicar este deporte, además invitó a los amantes del ciclismo extremo para que el 24, 25 y 26 de agosto apoyen a todos los riders en la Perla Tapatía.

“Yo empecé a los 12 años, por diversión. Salí del colegio y no sabía si entrar a la universidad o seguir en la bici, me dediqué a viajar, conocí Estados Unidos, supe que tenía las agallas para hacer esto en este viaje, que quería dedicarme a esto”.