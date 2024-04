MLB: Ronel Blanco lanza el primer juego sin hit ni carrera de la temporada

Ronel Blanco de los Astros de Houston lanzó el primer sin hit de la temporada de las Grandes Ligas, blanqueando a los Azulejos de Toronto 10-0 el lunes por la noche.

El diestro dominicano ponchó a siete y dio dos bases por bolas. Le dio pasaporte a George Springer en el inicio del partido y nuevamente con dos fuera en la novena. Cuando Vladimir Guerrero Jr. fue dominado con una rola para terminar el juego, Blanco sonrió ampliamente antes de levantar los brazos por encima de la cabeza justo antes de ser acosado por sus compañeros de equipo.

Fue el decimoséptimo juego sin hit en la historia de los Astros y el primero en las mayores desde que Michael Lorenzen de Filadelfia lanzó uno contra los Nacionales de Washington el 9 de agosto del año pasado.

Kyle Tucker y Yainer Díaz lideraron la ofensiva con dos jonrones cada uno en el primer triunfo de los Astros en la temporada después de perder cuatro ante los Yankees. Joe Espada, de Houston, se convirtió en el primer mánager en la historia de las Grandes Ligas en conseguir su primera victoria en un juego sin hits.

Blanco hizo 105 lanzamientos, promediando 93.6 mph con 31 rectas, 36 cambios, 34 sliders y cuatro curvas. El dominicano de 30 años no necesitó jugadas importantes a la defensiva hasta la novena entrada cuando con un out Cavan Biggio conectó un rodado que el primera base cubano José Abreu fildeó lanzándose hacia su derecha y luego, mientras aún estaba en el suelo, tiró a Blanco quien completó el out cubriendo la primera almohadilla.

En el octavo, el mexicano Alejandro Kirk conectó una rola que Blanco desvió, provocado que hondureño Mauricio Dubón, quien acababa de ingresar al juego por el venezolano José Altuve en la segunda base, tuviera que fildear para tirar a primera y retirar a Kirk.

Blanco, quien nunca había lanzado un juego completo como profesional, estaba haciendo su octava apertura en las Grandes Ligas y nunca había lanzado más de seis entradas.

Por los Astros, el cubano Yordan Álvarez de 3-1. El dominicano Jeremy Peña, de 3-2 con una anotada y 3 producidas.