Este lunes 30 de septiembre, el periodista David Faitelson dijo a través de sus redes sociales que histórico exbeisbolista mexicano Fernando Valenzuela fue internado en un hospital de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Hasta el momento, la información no ha sido confirmada.

Algunos aficionados incluso habían estado pendientes del apodado "el Toro", pues de pronto dejó de aparecer en las transmisiones de los juegos de Los Angeles Dodgers de la Major League Baseball (MLB, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con David Faitelson, quien desde el año pasado trabaja para TUDN, la familia del nacido en Sonora ha decidido mantener en secreto la enfermedad por la que atraviesa Fernando Valenzuela, considerado como una de las más grandes leyendas del beisbol y no solo en México, sino también en las Grandes Ligas.

"Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital… No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad… Rezamos por su pronta recuperación…", publicó Faitelson en sus redes sociales.

¿Quién es Fernando Valenzuela, histórico beisbolista mexicano?

Hace un año, el equipo de Los Angeles Dodgers informaron que retirarían el número "34" que portó el mexicano durante su estancia en la novena del sur de California, en los años 80 del siglo pasado.

Nacido en el año de 1960 en el poblado de Etchohuaquila, en el municipio de Navojoa, Sonora, "El Toro" Valenzuela formó parte de los rósters de los Dodgers que ganaron las series mundiales de 1981 y 1988, siendo pieza fundamental de la primera por su triunfo en el tercer juego de la serie ante los New York Yankees, y por los premios que obtuvo en la que fue su temporada debut.

Fernando Valenzuela fue el Novato del Año, el ganador del Cy Young y de la Serie Mundial de 1981, y terminó la fase regular de la temporada con marca de 13-7 y un promedio de efectividad de 2.48. Pero no sólo eso, también lideró las Grandes Ligas en ponches, juegos completos, blanqueadas y entradas lanzadas, contando los tres partidos en los que tuvo actividad en la postemporada.

A lo largo de su carrera, la afición por el beisbol en México creció no solo por sus lanzamientos, sino porque también era un espectáculo cuando el mexicano que se convirtió en leyenda entraba como bateador emergente y hacía hit en sus intentos.

Fernando Valenzuela también fue seleccionado al All-Star Game en seis ocasiones. Cumplía en este año 2024 su temporada número 21 narrando juegos de Los Angeles Dodgers junto a Pepe Yñiguez y José Mota, como parte del equipo de transmisión para radio de habla hispana en EU. El medio The Orange County Register, local de la ciudad de Los Ángeles, informó ayer que el exlanzador abandonó el equipo por tiempo indefinido, y que la organización no dio una razón para su ausencia de Valenzuela. Ahora, tras la información de David Faitelson, todo parece indicar que se trata por cuestiones de salud, ya que el medio también indica que es poco probable que regrese para los playoffs.

