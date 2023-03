La temporada 2023 de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) está por comenzar.

Luego de que la pasada campaña 2022 los Houston Astros se coronaran campeones de la Serie Mundial tras vencer a los Philadelphia Phillies en seis juegos, los equipos de las Grandes Ligas están listos para arrancar la temporada 2023 de la MLB.

Luego de que inician los juegos de primavera y se llevara a cabo en este mes de marzo el Clásico Mundial de Beisbol que se reprogramó por la pandemia, va a comenzar la temporada 2023 del mejor beisbol del planeta, aunque incluye algunos cambios, entre ellos, que los equipos se enfrentarán a los 29 restantes al adoptar su primer calendario balanceado desde 2020 y algunas nuevas reglas que aquí te explicamos.

¿Cuándo inicia el beisbol de la MLB 2023?

Luego de que los entrenamientos de primavera y los partidos de pretemporada, y se jugara el Clásico Mundial, el día inaugural de las Grandes Ligas (Opening Day) 2023 será el el jueves 30 de marzo. Todos los equipos abrirán en el mismo día, algo que ocurrió por última ocasión en 1968.

¿Qué ofrece el calendario balanceado de la MLB 2023?

Como resultado de los cambios de formato, pactados dentro del acuerdo que puso fin al paro patronal en marzo de 2022, encuentros de alto perfil entre rivales divisionales, como Yankees vs Red Sox, Dodgers vs Giants y Cubs vs Cardinals, se reducirán de los habituales 19. Los duelos entre rivales de una misma división disminuirán de 47% a 32%.

Un equipo enfrentará a los restantes 29 clubes al menos una vez cada dos temporadas.

Un equipo enfrentará 13 veces a un rival divisional, para un total de 52, así como seis o siete veces al resto de los clubes de la liga para un total de 64. Los restantes 46 encuentros serán ante rivales de la otra liga: una serie de dos juegos en casa y otra de visita ante el considerado rival natural, así como una serie de tres duelos ante uno de los 14 equipos de la liga rival.

La fecha del 30 de marzo será el inicio más temprano de la MLB desde 2019. La temporada volverá a un calendario de 186 días, después de en 2022 se acortó a 182 por el paro patronal.

¿Cuáles son los partidos del Opening Day de la MLB 2023?

Los partidos del Opening Day 2023 son:

Jueves 30 de marzo

Yankees vs Giants 11:05 horas

Nationals vs Braves 11:05 horas

Red Sox vs Oriols 12:10 horas

Cubs vs Brewers 12:20 horas

Rays vs Tigers 13:10 horas

Rangers vs Phillies 14:05 horas

Reds vs Pirates 14:10 horas

Royals vs Twins 14:10 horas

Cardinals vs Pirates 14:10 horas

Padres vs Rockies 14:10 horas

Marlins vs Mets 14:10 horas

Astros vs White Sox 17:08 horas

Athletics vs Angels 20:07 horas

Dodgers vs DBacks 20:10 horas

Mariners vs Guardians 20:10 horas

El último día de partidos de temporada regular de la MLB 2023 será el 1 de octubre.

¿Cuándo y dónde será el All-Star Game de la MLB 2023?

El Juego de Estrellas será en el T-Mobile Park de Seattle el 11 de julio. La última vez que se realizó en la ciudad fue en el 2001 cuando aún se llamaba Safeco Park.

No se programaron partidos en los dos días posteriores al All-Star con el fin de tener una pausa de cuatro días. La segunda mitad de la campaña comenzará el 14 de julio y la temporada regular concluirá el 1 de octubre.

Los Cubs y Cardinals disputarán una serie de dos juegos en el Estadio Olímpico de Londres el 24 y 25 de junio. Los Phillies y Nationals protagonizarán el Clásico de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, el 20 de agosto.

¿Cómo será la postemporada de la MLB 2023?

Los playoffs que se jugarán en octubre de 2023 se expandieron el año pasado de 10 a 12 equipos por circuito (6 por cada liga), con tres campeones de división y tres comodines. Los primeros dos campeones de cada división avanzarán de manera directa a la serie divisional, mientras que los otros cuatro equipos de cada liga jugarán la ronda de los comodines al mejor de tres juegos.

No habrá juegos de reclasificación en las series divisionales, ni tampoco partidos de desempate al final de la temporada regular (162 juegos) para definir un boleto a la postemporada.

¿Cuáles son las nuevas reglas para la MLB 2023?

La temporada 2023 de Grandes Ligas traerá una serie de nuevas reglas que tienen como objetivo mejorar el ritmo del juego y aumentar la acción en el terreno.

La llegada del cronómetro de pitcheo, restricciones a las formaciones defensivas y bases más grandes conforman una de las adaptaciones en la era moderna del beisbol.

Aquí te explicamos:

Cronómetro de pitcheo:

La duración de los juegos seguirá determinándose por innings, pero para que el ritmo de cada encuentra sea más movido, habrá un cronómetro de 30 segundos entre bateadores y luego un límite más corto entre lanzamientos. A los lanzadores se les pedirá que inicien su movimiento 15 después de haber recibido la pelota con las bases vacías o 20 segundos después de tomarla con corredores en base. Si no lo hacen, serán castigados con una bola automática.

Los lanzadores, además, podrán salir solo dos veces de la lomita por visita al plato con un corredor en primera. Si se sale, el reloj comienza de nuevo.

Los bateadores, por su parte, deberán estar dentro de la caja de bateo y pendientes del pitcher cuando el cronómetro marque ocho segundos, o serán castigados con un strike automático.

Restricciones a los shifts

El equipo a la defensiva debe tener un mínimo de cuatro jugadores en el infield, con al menos dos infielders completamente ubicados en uno de los lados de la segunda base. Estas restricciones tienen como objetivo aumentar el promedio de bateo en bolas puestas en juego, y permitirles a los jugadores del cuadro mostrar sus habilidades con grandes jugadas defensivas.

Bases más grandes

La primera, la segunda y la tercera base pasaron de 15 pulgadas por cada lado a 18 pulgadas por lado, mientras que el home seguirá del mismo tamaño. La razón principal para que las bases ahora serán más grandes es seguridad, pues defensores y corredores tendrán más espacio para maniobrar sin chocar. Pero al haber ahora también un poco menos de distancia entre las bases, se podría ayudar a los corredores en intentos de robo y jugadas cerradas.

Estas nuevas reglas entraron en vigor durante los entrenamientos de primavera.

