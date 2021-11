El luchador de la MMA, Christian Lohsen perdió su testículo izquierdo durante un entrenamiento, según informó TMZ, que citó el anuncio publicado en sus redes sociales.

La lesión se dio cuando Lohsen recibió un rodillazo en la entrepierna, razón por la que tuvo que ser intervenido de emergencia.

TWITTER

"Así que anoche fue difícil ... en un accidente de entrenamiento me rompieron el testículo izquierdo por un rodillazo que llevó a que me lo extirparan quirúrgicamente ... gracias a todos anoche que me ayudaron a llegar al hospital. Estoy bien descansando en casa, la cirugía salió bien".

Y aclaró que lo sucedido no le afectará en su capacidad de producir testosterona o para tener hijos.

"El doctor dijo que no perderé testosterona ni la capacidad de tener hijos por esto. Si pierdo el otro (testículo), sin embargo, es una historia diferente, así que de ahora en adelante si me golpeas en mi último testículo no seremos amigos ... LOL".

Christian Lohsen, de 26 años, ha ganado ocho de sus últimos 10 enfrentamientos, el más reciente por decisión unánime ante Jonas Flok el pasado 19 de agosto. Sufrió la última derrota el 23 de julio de 2019 ante JJ Okanovich en la Dana White's Contender Series: Temporada 3, Semana 5.

