Los fichajes de Atlas que no fructificaron en 2019

Semestre tras semestre, las directivas de los equipos de la Liga MX anuncian un sinfín de contrataciones de futbolistas extranjeros, y esto no tiene otra intención que no sea la de reforzar al plantel en sus diferentes líneas defensivas y ofensivas; sin embargo, los futbolistas provenientes de otros países no siempre han sido garantía para los equipos.

En ocasiones, en lugar de fortalecer la calidad de juego de un plantel, simplemente terminan invadiendo un espacio que bien podría ser ocupado por un canterano mexicano, ya que su desempeño deja mucho que desear.

En este sentido, en 2019 no fue la excepción para el equipo del Atlas. Por ello, este recuento de los refuerzos que no cumplieron con su cometido en el cuadro rojinegro durante el presente año.

Jorge Segura - Defensa

El colombiano llegó a las filas de los Zorros con la intención de solucionar los problemas defensivos que había tenido Atlas en el Apertura 2018, pues Segura había sido una pieza fundamental para que Independiente de Medellín lograra el subcampeonato colombiano en el Torneo Finalización 2018. Pese a ello, con los rojinegros no tuvo la regularidad que se esperaba: en el Clausura 2019 jugó ocho de los 17 partidos de Liga MX y en el Apertura 2019 sólo estuvo en 10 de los 18 compromisos.

Irving Zurita - Defensa

El lateral izquierdo llegó a los rojinegros para el Clausura 2019 con la intención de reforzar la línea defensiva. Venía de jugar el Ascenso MX con Atlante, donde se había consolidado como un titular indiscutible en la zaga azulgrana. Con el equipo de Atlas tuvo una participación un tanto regular, pues jugó 13 de los 17 partidos dentro del cuadro titular; pese a ello, la directiva de los Zorros no se convenció de sus cualidades y Zurita regresó con los Potros de Hierro para el Apertura 2019.

Mauricio Cuero - Volante

El colombiano llegó procedente del futbol argentino, y pese a que su último semestre no había sido del todo productivo en la escuadra de Belgrano con tan sólo un gol en 12 partidos, la directiva de Atlas lo fichó de cara al Torneo Apertura 2019 para reforzar el ataque. Pero entre lesiones y una expulsión, Cuero sólo vio acción en 12 partidos con los Zorros durante este semestre y consiguió marcar un solo gol con la casaca rojinegra.

Cristian Cálix - Volante

El mediocampista hondureño de 20 años de edad fue fichado por Atlas para el Clausura 2019 con la intención de tener más variantes en la mitad de la cancha. Cálix había conquistado el Torneo Clausura de Honduras con la escuadra de Marathón y en Barranquilla 2018 ganó la medalla de bronce con su Selección; sin embargo, en Atlas no se ganó la oportunidad en el primer equipo y sólo jugó 11 partidos con las Fuerzas Básicas Sub-20 en el primer semestre de 2019.

Javier Correa - Delantero

El atacante argentino llegó en calidad de préstamo procedente del Club Santos. Se incorporó al cuadro rojinegro para el Apertura 2019 con la idea de aportar su velocidad y desmarque al ataque de los Zorros, cosa que no resultó muy favorable para los dirigidos por Cufré, ya que Correa vio acción en 13 partidos y sólo alineó como titular en seis de ellos, en los cuales su cuota ofensiva fue de tan sólo un gol en Liga MX y otro en Copa MX.

Hernán Darío Burbano - Volante

Pese a la poca actividad que tuvo en Independiente de Santa Fe de su natal país, el colombiano llegó al Atlas con grandes expectativas de reforzar el ataque, pues en su primera etapa en el futbol mexicano ya había mostrado que es capaz de generar profundidad de llegada y desdoblar a velocidad frente a las defensivas rivales. No obstante, en el Clausura 2019 sólo jugó 12 partidos con los rojinegros y su producción ofensiva fue de cero goles.

Manuel Balda - Defensa

Si bien es cierto que el futbolista ecuatoriano tuvo poca actividad con el equipo del Atlas durante el Torneo Apertura 2019, sumando apenas un total de 162 minutos jugados en la fase regular, Balda tampoco mostró las cualidades necesarias en el terreno de juego para ganarse un lugar en el 11 titular. En todo el semestre estuvo presente en tres partidos y sólo en uno fue inicialista. Pese a ello, consiguió marcar un gol vistoso para rescatar el empate 2-2 contra Tijuana en la Jornada 13.

Fotos: Imago7