Los favoritos, sin contratiempos

Rafael Nadal y Roger Federer, número dos y tres del mundo, respectivamente, firmaron ayer su pase para los Octavos de Wimbledon.

Nadal, quien ganó Wimbledon en 2008 y 2010, pero cayó el año pasado en Semifinales contra el serbio Novak Djokovic, superó esta vez la tercera ronda imponiéndose al fran cés Jo-Wilfried Tsonga, número 72 mundial, por 6-2, 6-3 y 6-2 en una hora y 48 minutos.

Pese a su gran potencia de brazo, Tsonga empezó con dificultades para hacer entrar sus primeros saques y le faltó precisión al intentar buscar las líneas. Tampoco las piernas le dieron la velocidad necesaria para neutralizar a un Nadal muy concentrado, que cometió pocos errores.

El mallorquín sentenció la segunda manga con un juego en blanco para el francés y se mostró expeditivo en la tercera pese a los destellos de genio de Tsonga.

“Aquí todos los días son una batalla”, afirmó después el español, quien en segunda ronda debió hacer frente a un partido mucho más complicado contra el polémico Nick Kyrgios.

“Estoy contento del modo en que he jugado la primera semana”, agregó Nadal, quien pasa a Octavos de Wimbledon por novena vez en su carrera. “En Wimbledon son nueve veces, pero en un Grand Slam son muchas más y eso es algo importante que me da confianza para enfrentar la segunda semana”, agregó el campeón de 18 títulos del Grand Slam y quien se verá las caras ante el portugués Joao Sousa.

Uno de los jugadores predilectos del público londinense, Federer, ganador de ocho títulos en Wimbledon, se enfrentó a otro francés, Lucas Pouille. Y como ya le había ocurrido en las dos rondas anteriores, no ganó con tanta facilidad como hubiese deseado.

Tercero en la clasificación ATP, pero segundo cabeza de serie en Londres gracias a sus buenos resultados sobre pasto, el suizo necesitó dos horas para imponerse al número 28 del mundo por 7-5, 6-2 y 7-6 (7/4).

“Ha sido duro, sobre todo el primer set, pero he logrado ganarlo y entonces he tenido una buena serie para hacerme con el segundo set. Después, he conseguido ganar el tie-break y eso siempre está bien”, afirmó Federer, que a sus 37 años se ha propuesto conquistar aquí su título 21 de Grand Slam.

“Me siento muy feliz de cómo ha sido hasta ahora”, declaró el suizo. “Espero que sea requerido un desempeño especial de alguien para frenarme y no sólo una actuación mediocre”.

Federer enfrentará en Octavos al italiano Matteo Berrettini, quien nunca había llegado a tales instancias en este torneo sobre canchas de césped.