Los 'campeones' del invierno europeo

El año 2017 agoniza, restan pocas fechas para que culmine la primera vuelta de las grandes Ligas de futbol europeas, y a excepción de la Serie A y la Bwin de Portugal, donde la pelea por el primer puesto está que arde y no se definirá hasta la última fecha; la “corona” ya se ha postrado en varios clubes en este campeonato invernal, y en aquellas Ligas que siguen sin dueño, varios ya pidieron el blasón.

La Eredivisie, la Bundesliga y la Ligue One han sido domadas por un solo club desde que inició el campeonato. En las tres competiciones, se ha completado la primera vuelta y tanto PSV Eindhoven, como el Bayern Munich y el París Saint-Germain se han alzado como los campeones invernales, sin que nadie pudiera hacer algo por evitarlo.

En las demás Ligas, la competencia es mucho más férrea. Portugal e Italia tienen a más de un par de equipos compitiendo en una batalla campal por la “corona” invernal. En la Premier League, a falta de una fecha, nadie le puede quitar el “título” al Manchester City, que ha arrasado y ya se vislumbra como campeón de verano. Mientras que en la Liga Santander (España), el Barcelona apunta más lejos, aunque aún nada está definido en la competición ibérica.

PSV Eindhoven

Hirving Lozano. El “Chucky”, vital en su escuadra. FACEBOOK/PSV

En Holanda, el equipo comandado por el mexicano Hirving Lozano y compañía, es líder con cinco puntos de ventaja sobre el Ajax. La dupla por los costados conformada por el “Chucky” y Jurgen Locadia, y el mediocampo de Van Ginkel, ha manejado la Liga a placer. Tienen a los mejores goleadores del campeonato y despliegan el mejor futbol. A pesar del bajón futbolístico a final de año, mantienen una ventaja considerable.

Terminada ya la primera vuelta, el PSV se ha llevado el título invernal cómodamente. Sin lesiones que le perjudicaran en su travesía, el cuadro de Phillip Cocu luce favorito para levantar el trofeo, tras dejarlo ir la temporada pasada.

Manchester City

Tras una temporada 2016-2017 en la que no ganaron nada, se esperaba mucho más del equipo de Josep Guardiola. Ahora parece que el multicampeón con Barcelona ha encontrado la fórmula, no sólo de la victoria, sino de aquel juego fantástico, dominador y contundente que mostró en España.

La aplanadora inglesa se encuentra invicta. Sólo ha empatado un partido, y lleva 11 puntos de ventaja a su acérrimo rival, el Manchester United. Con tan sólo una fecha por jugarse, ya tiene asegurado el primer puesto. Y si la lógica histórica se impone, dicta que ya hay campeón de verano; y es que nadie ha perdido una ventaja de 11 puntos siendo líder en Inglaterra.

París Saint-Germain

Neymar. Ha desplegado su magia en la Ciudad Luz. AFP/F. Fife

El equipo parisino fue el primer club europeo de las grandes ligas en adjudicarse el “título” invernal. Desde cuatro fechas antes de que culminara la primera vuelta, la oncena dirigida por Unai Emery, le sacaba 12 puntos a su más cercano perseguidor, el Olympique de Lyon, además de una diferencia de goles abrumadora e inimaginable de alcanzar, que ya lo colocaban como líder inamovible. A pesar de sufrir su primer tropiezo en uno de los últimos encuentros, los rojiazules, habían mostrado el mejor nivel futbolístico de su Liga, con un tridente ofensivo conformado por Edinson Cavani, Kylian Mbappé y Neymar, que hasta la fecha sigue siendo el más peligroso y temido de todo el continente.

Barcelona

A falta de sólo tres fechas por disputarse, mantiene una ventaja de seis puntos al Atlético de Madrid, a quien supera ampliamente en el diferencial goleador. Con el Clásico español de hoy, el Barcelona tiene en sus manos el ostentar el título de campeón de invierno. Una victoria en su visita al Santiago Bernabéu, terminaría alejándolo a seis unidades de los colchoneros que tendrían que esperar derrotas del Barcelona, que no han ocurrido en seis meses, para removerlos del primer puesto de la clasificación. A pesar de que después del receso quedan dos partidos de la primera vuelta, será el partido contra el Real Madrid el que determine si la competencia sigue con vida en esta primera etapa.

Bayern Munich

Robert Lewandowski. El polaco ha sido clave en el gran paso del equipo bávaro. AP/Archivo

Las lesiones han sido el peor enemigo de los bávaros esta temporada. Jugadores estrella lesionados de la talla de Ribery, Muller, Neuer y Alaba, han obligado a Jupp Heynckes a modificar en cada una de sus líneas. Con un Robert Lewandowski que se ha tenido que echar el equipo al hombro, han logrado mantener el paso en los momentos más complicados, y ahora disfrutan de una cómoda ventaja para afrontar la segunda parte del campeonato. Ya se han jugado los 17 partidos que completan la primera vuelta, y su más cercano perseguidor, el Schalke 04, quedó 11 puntos por debajo.

Porto

La Liga lusa está que arde en la cima. Los Dragones azules aún no conocen la derrota y se mantienen en la cumbre, pero con el mismo puntaje se encuentra el Sporting de Lisboa que también está invicto. Un peldaño abajo, se ubica el actual campeón, Benfica, a sólo tres unidades de los líderes. Restan sólo dos encuentros para terminar la primera vuelta, los partidos que restan al Porto ante el Guimaraes y el Estoril son, en papel, ganables. Si el Porto quiere culminar la primera vuelta como campeón, debe vencer en sus dos encuentros que se jugarán hasta enero, debido al paro de la Liga.

Napoli

El cuadro napolitano, con Lorenzo Insigne como principal figura, ha dado una campanada y es actual dueño del Calcio. Un solo punto lo separan del actual monarca, la Juventus de Turín, y a dos puntos de distancia el Inter de Milan no pierde la fe y acecha muy de cerca al líder. La Roma, con partido pendiente, no se pierde el festín y está a cuatro puntos. A falta de dos partidos para concluir la primera parte del campeonato, los dirigidos por Maurizio Sarri visitan al Crotone, y en el partido que definirá al campeón invernal, reciben a una Sampdoria que marcha sexto y no será presa fácil para los napolitanos que quieren dar la primera sorpresa de la temporada.