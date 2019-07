Los Zorros también van por la Copa MX

Pachuca es el rival, la Copa MX es el torneo. Los rojinegros del Atlas se preparan para debutar en este certamen, en donde la finalidad es una: ser campeones a como dé lugar.

Así lo dio a entender Anderson Santamaría, defensa central de los Zorros, quien tendría participación esta noche con la intención de retomar ritmo de juego y poder ser elegible en la Liga MX.

El juego comenzará en punto de las 21:06 horas sobre la cancha del Estadio Jalisco y en este duelo el técnico Leandro Cufré mandará a un equipo alterno, plagado de jugadores que no han tenido tanta regularidad en la Liga, pero que podrían ser tomados en consideración para ser suplentes, o bien, competir por un puesto como titulares en el certamen.

“La verdad es que el objetivo del Atlas son los dos torneos. Se formó un grupo para pelear los dos frentes, ahora vamos seis de seis en Liga, tenemos un tema pendiente en la porcentual. Sería mediocre pensar en eso. En el tema de la Copa mañana (hoy) iniciamos, todavía no sabemos quién va a jugar, pero Leandro va por los dos torneos”, dijo el defensa Anderson Santamaría.

Para este partido, estarían jugando elementos como Édgar Hernández, Jesús Gómez, Anderson Santamaría, Carlos Robles, José Lozano, Lorenzo Reyes, Andrés Andrade, Daniel Aguilar, Manuel Balda, Edson Rivera y Facundo Barceló, tentativamente, sin embargo Leandro Cufré tiene la última palabra con respecto a la alineación que enfrentará a los Tuzos del Pachuca.

Agradecido con Cufré

Anderson Santamaría estuvo a punto de no jugar con Atlas, ya que al no tener contrato con los Zorros por el préstamo que se terminó, el club Puebla decidió no contar con él y lo puso transferible, por lo que Grupo Orlegi decidió buscarlo y adquirir sus derechos, esto para que jugara en Santos Laguna, situación que no le agradó del todo al futbolista peruano, quien quería continuar con los Zorros.

Orlegi Sports le hizo caso y lo acomodó con el Atlas a petición del técnico Leandro Cufré, algo que agradece el peruano y ahora le da la responsabilidad de responder dentro de la cancha a esa confianza que le tuvo el timonel argentino.

“Lo más seguro es que regresara a Puebla, mi mente estaba en Selección, terminó mi contrato aquí, luego se fue dando el tema de Santos, pero el deseo siempre fue volver al Atlas. Decido quedarme porque el técnico apostó por mí, estoy cómodo, donde uno trabaja feliz quiere regresar, aquí voy aprendiendo cosas nuevas con Leandro, hoy me toca estar en Atlas y lo primero fue por ‘Lea’ que optó por mí. Luego por la directiva que adquirió el 100% de mi carta, yo estoy feliz de estar aquí”, comentó Santamaría.

Atlas invita a adquirir el Pase Rojinegro

La comunión entre afición, equipo y directiva va viento en popa. Los buenos resultados del Atlas en lo deportivo han despertado el interés de los fanáticos de los Zorros en adquirir el Pase Rojinegro, sin embargo no ha sido suficiente y el presidente Pedro Portilla hace un llamado a la Fiel para que adquiera su carnet, el cual brinda mucho más beneficios que en administraciones anteriores.

“Queremos invitar a la gente, estamos en la semana final, el viernes cerramos la venta del Pase Rojinegro. Los beneficios son importantes, el ahorro que se tiene al adquirirlo no se tendrá en ninguna de las otras fórmulas. Si bien queremos otorgarle oportunidad de hacer combos de partidos y otras fórmulas, pero no se podrá obtener el mismo ahorro que al adquirir el Pase Rojinegro”, platicó el directivo atlista.

Son varios los beneficios de tener el Pase Rojinegro, entre ellos la preventa del jersey que inicia hoy mismo, la cual consiste en tener 15% de descuento en la compra, la cual se puede hacer en la tienda que se encuentra en la Puerta 1, en la Paradero Shop, la cual está en el Estadio Jalisco.

Habrá la posibilidad de que haya un par de aficionados con Pase que puedan viajar con el equipo de la concentración al estadio, tanto hoy por la noche como el viernes.