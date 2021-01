No importa lo que haga el Atlético de San Luis, tampoco lo que hicieron o dejaron de hacer directivos, entrenadores o jugadores del Atlas en el pasado, lo que interesa a Aldo Rocha, refuerzo y capitán de los rojinegros, es lo que vive su escuadra en estos momentos, pensando en salir lo antes posible del fondo de la tabla de cocientes.

“Nosotros nos enfocamos en nosotros, no tanto en el rival del cociente, porque si no se suma no cuenta. Obviamente volteamos a la tabla de cociente”, dijo Rocha.

Apenas el domingo pasado, los Zorros dejaron escapar la posibilidad de dejar el sótano de la tabla de cocientes, sin embargo, la derrota ante Querétaro llegó y, por ende, siguen sumergidos en lo más profundo del rubro.

“Sabemos que dejamos ir una gran oportunidad el domingo porque hubiéramos salido del fondo, pero no nos interesa ver, sino sumar, esa es la realidad, queremos retomar confianza para que el camino sea menos complicado”, comentó.

La siguiente tarea que tienen los rojinegros es medirse a los Tigres, rival que viene de perder el fin de semana pasado ante Santos Laguna.

“Es súper importante este partido porque no hemos sumado, estamos en un bache muy malo, tenemos que sumar por la situación del descenso y más porque estamos de locales y eso nos obliga a obtener un buen resultado, pero será difícil por los jugadores que tiene Tigres”, apuntó.

JL