Los Zorros salen a pescar ilusiones

Se abre el telón de la cabalística Jornada 13, en donde los rojinegros del Atlas visitarán a los Tiburones del Veracruz en la cancha del estadio Luis “Pirata” Fuente en punto de las 19:00 horas buscando pescar los tres puntos y a unos escualos que lucen inofensivos.

Un partido peculiar para los Zorros, ya que se medirán a un equipo desahuciado, con el descenso a cuestas y con la moral por los suelos, por lo que un triunfo para el equipo de Leandro Cufré se vuelve prácticamente obligatorio. Más aún, los tapatíos no quieren convertirse en el primer equipo de la Liga MX en perder con los escualos.

Atlas tiene todo para ganar, ya que mientras ellos tienen 13 unidades y todavía sueñan con una eventual clasificación a la Liguilla, el Veracruz está matemáticamente descendido y lo que es peor, siguen sin ganar en el Clausura 2019 tras 12 jornadas disputadas, y acumular así solamente 4 puntos en lo que va de campaña, es por eso que los Zorros saltan a la cancha como amplios favoritos en este compromiso que inaugura la Fecha 13 del calendario del futbol mexicano.

“Son los equipos que más complican en la Liga, porque uno dice que no tienen nada que perder, entonces nosotros tenemos que salir a dar nuestra idea, salir a lo que trabajamos en la semana y cuidar muchos detalles, porque es un equipo que no se juega nada, pero no deja de ser difícil, porque tiene buen plantel, buenos jugadores y lastimosamente no le salieron las cosas como quisieran”, dijo Osvaldo Martínez, mediocampista rojinegro.

El paraguayo reconoció que enfrentar a un rival disminuido anímicamente, no sólo como futbolistas, sino como seres humanos, será más complicado de lo normal, ante el fracaso de no poder mantener la categoría.

“Es muy complicado, pero somos profesionales y nosotros tenemos que pensar nada más en que jugamos una final más ante un gran equipo, porque nosotros tenemos que salir como salimos contra América, Chivas, contra equipos grandes, así tenemos que salir. Entonces yo creo que el equipo es consciente de eso, y nosotros, los más experimentados, intentaremos meterles a los jóvenes que será un partido en donde tenemos que ganar por fuerza, como si fuera una Final”, apuntó.

Numeralia

1 triunfo de Atlas en sus últimas 5 visitas al puerto; y fue en Copa

3 victorias tiene Veracruz sobre los Zorros en los últimos 5 juegos en el “Pirata”

5 años tienen los Zorros sin ganar en Veracruz

Posibles Alineaciones

Atlas

1. José Hernández, 29. Ismael Govea, 4. Jorge Segura, 5. Anderson Santamaría, 358. Jesús Gómez, 26. Jesús Isijara, 16. Édgar Zaldívar, 7. Juan Pablo Vigón, 15. Osvaldo Martínez, 9. Facundo Barceló, 17. Jefferson Duque.

Suplentes: 23. Hernández, 14. González, 34. Zurita, 8. Andrade, 19. Carvajal, 20. Torres,18. Díaz.

DT: Leandro Cufré

Veracruz

25. Sebastián Jurado, 28. Arturo Paganoni, 4. Luis Caicedo, 2. Fabricio Silva, 16. Lampros Kontogiannis, 33. Carlos Gutiérrez, 14. Sebastián Rodríguez, 5. Carlos Salcido, 21. Adrián Luna, 11. Cristian Menéndez, 23. Bryan Carrasco.

Suplentes: 12. González, 30. García, 31. González, 17. López, 22. Chávez, 27. Bonilha, 9. Richards.

DT: Robert D. Siboldi.

Árbitro: Adonaí Escobedo

HOY EN TV

Atlas vs. Veracruz

19:00 horas/Azteca 7