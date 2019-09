Lorena Ochoa pide calma a los jóvenes golfistas mexicanos

Convencida de que México vive su mejor momento en lo referente al golf, Lorena Ochoa mandó un mensaje para los jóvenes exponentes nacionales que están tratando de ganarse un lugar entre los mejores del mundo.

Casos como el de Abraham Ancer o Gaby López son los que Lorena Ochoa tiene en mente cuando habla del presente brillante del golf mexicano, pero es a estos mismos golfistas a quienes les pide tranquilidad en su búsqueda de éxito.

"Es importante que todos ellos no se sientan presionados, que no quieran que las cosas sucedan rápido y que en tres meses o seis puedan ganar, dominar y levantar trofeos, yo duré más de tres años en sentirme cómoda, en estar tranquila y contenta, tardé un rato en poder sentir que pertenecía a ese mundo y que la gente me respetaba".

"A todos ellos les diría que se lo tomen con calma, que aprendan mucho todas las semanas, que aprendan a jugar en diferentes condiciones, que cada día maduren y tomen mejores decisiones respecto a cuántos torneos jugar, a qué tipos de campos les quedan mejor para su juego y cuánto tiempo tienen que descansar. Deben conocer mejor su cuerpo y hacerse más fuertes en lo mental para ser consistentes y comenzar a estar en los primeros lugares semana a semana", finalizó la tapatía.

Fue justo hace dos años cuando Lorena Ochoa pasó a la historia al convertirse en la primera mujer latinoamericana en ingresar al Salón de la Fama del Golf, pero ahora confía plenamente en las nuevas generaciones que tratan de emularla.

