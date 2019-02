López Obrador desconoce los contratos con la F1

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desconoce los contratos que vinculan a la Fórmula 1 con el país y fue tajante con la posibilidad de una renegociación: "si no implica dinero, yo avalo".

"Desconocemos la situación de los contratos con Fórmula 1, hay que revisarlos, no sé cómo estén. Si no están firmados, ya no vamos a poder", afirmó López Obrador durante su conferencia matutina.

El país alberga una carrera de la F1 desde hace cuatro años, pero esta clase de eventos eran financiados con "el fondo del fomento al turismo, que ya está comprometido a la construcción del Tren Maya", finalizó el Mandatario.

