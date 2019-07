Lo importante era ganar, como fuera: Antonio Rodríguez

Triunfos son amores y en Chivas no le ponen ningún pero a los primeros tres puntos obtenidos en la Liga MX ante Tigres, por 2-0, ya que el equipo aumentará la confianza en lo que está haciendo porque se le ganó al actual campeón. Antonio Rodríguez estuvo a la altura, salió con el arco en cero y eso le da mucha felicidad, porque aguantó muchas críticas y con trabajo, responde que está listo para mantenerse como estelar, gracias a la primera victoria.

''Creo que para nosotros, para la gente y para la institución, lo más importante era ganar hoy fuera como fuera, por cómo venía el equipo, por toda la ola de críticas y dudas que hubo, porque estas con tu gente en un estadio lleno, es la presentación del equipo, porque estas contra el campeón, se tenía que ganar como fuera, bonito o feo, pero se ganó''.

Rodríguez dice no tener ninguna deuda, porque ve al pasado, prefiere ir al frente y afrontar lo que viene bien preparado en todos los aspectos, porque el torneo apenas inició, así que no debe clavarse en lo ya sucedido.

''No puedo pagar ninguna deuda porque no puedo regresar al pasado, no puedo regresar a mis años anteriores, a mis partidos anteriores, pero sí que voy a hacer con ellos. Es una noche muy buena para todo el equipo, se mantuvo el cero y eso es para lo que trabaja un arquero y seguiré trabajando''.

Con el paso de los partidos, pese a los resultados adversos, el equipo no bajó los brazos y siguió creyendo en lo que Tomás Boy pregonó, en su sistema y al final, el resultado dice que van por buen camino.

''Lo más importante fue que el equipo mantuvo la paz y la calma y cuando un equipo es fuerte y mantiene una coraza, puede venir crítica, comentarios muy buenos y al final de cuentas uno sabe que tiene que seguir trabajando, no porque le ganamos a Tigres y no recibimos gol estamos para hablar de cosas extras, es un equipo que tiene que seguir trabajando, tiene que seguir mejorando. Sabíamos que en las derrotas no podíamos volvernos locos y tampoco con esta victoria''.

Respecto a cerrarle el arco a André Pierre Gignac, el cancerbero precisó que también dejó con un buen sabor de boca al equipo, porque la ofensiva de Tigres es de las más potentes de la Liga MX y se hizo un buen trabajo en las líneas, aunque por momentos pasaron pruebas difíciles.

''Estas hablando del mejor delantero que ha venido a la liga en los últimos años. Es un delantero capaz de ponerte la bola en cualquiera de las cuatro esquinas y gracias a Dios se dio así. Hoy lo festejó y lo celebró, pasó este trago muy bueno que tanto necesitaba y mañana voy a trabajar para pensar en Puebla''.

