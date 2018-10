Lo bueno, lo malo y lo peor de la semana 5 de la NFL

Honor a quien honor merece. Así de simple y así de claro comenzamos estos versos desde nuestra trinchera y es que todo parecía tranquilo y tedioso como los últimos Lunes por la Noche, en donde se enfrentarían los Redskins de Washington y los Saints de Nueva Orleáns, sin embargo, la historia de este bello deporte nos tenía guardado un nuevo momento para escribirlo con letras de oro.

En esta ocasión, uno de los récords más deseados, pero también más complicado de toda la NFL terminó por caer en manos de una leyenda. Drew Brees, el chaparrito mariscal de campo de los Saints, tocó terrenos que únicamente los inmortales han podido tocar al superar el récord de yardas por pase de toda la Liga y eso, créanlo, no es poca cosa.

Con un pase de 62 yardas a TreQuan Smith, que todavía terminó en anotación, el veterano jugador rompió la marca de 71 mil 940 yardas instaurada por Peyton Manning y ahora es dueño de una nueva hazaña difícil de alcanzar.

Ya habrá tiempo de hacer pedazos a los referees, que bastante pena han dado al hacer valer reglas que rayan en lo absurdo o también para burlarnos de aquellos equipos que ya dan pena, pero ahora hay que quitarnos el sombrero y reconocer a quien bien merecido lo tiene.

EL PODIO

Incontenibles

1. Los Rams de Los Ángeles no han encontrado la horma de su zapato en la actual campaña y repiten en este H. Podio con el puesto de honor. El equipo de Sean McVay tuvo una parada complicada en Seattle, pero de nueva cuenta su defensiva lo sacó a flote para seguir con marca perfecta de 5-0 y ser uno de los dos invictos de la Liga. Qué platillo nos espera en la Ciudad de México, donde dicen que el ovoide vuela más.

Parecen de verdad

2. Otro equipo que sin hacer mucho ruido se ha ido ganando el puesto como favorito sentimental de algunos son los Saints de Nueva Orleáns, que ahora son los líderes de la División Sur en la Nacional. Comandados por la leyenda Drew Brees, además de contar con poderío terrestre en los pies de Mark Ingram y Alvin Kamara, los que visten de blanco y oro tienen marca de 4-1, aunque en las próximas semanas veremos qué tan reales son cuando enfrenten a rivales de mayor nivel.

Sin cerveza

3. No crean que nos hemos vuelto locos, lo que pasa es que los Browns volvieron a ganar y eso los ha hecho obtener un lugar en este H. Podio. Ahora no hubo cerveza p ara festejar, aunque los dirigidos por Hue Jackson sumaron todas sus energías a su defensiva para ganar un cerrado duelo ante los Ravens de Baltimore en tiempo extra y de esta manera no ser el último lugar de una de las Divisiones más cerradas.

LA FIGURA

Drew Brees, QB Saints

No podía ser otro, ya que el hombre de los controles en Nueva Orleans no sólo rompió el récord de más yardas por aire, sino también se adjudicó un nuevo encuentro con más de 300 yardas por pase en su registro y por si esto fuera poco, lanzó para tres anotaciones con las que su equipo ahora es líder de su División. Si hubiera comprado un billete de lotería también le hubiera “pegado”.

¿Te aviento el pañuelo?

Campeón de papel

1. Nadie dijo que la campaña sería sencilla para los actuales campeones Eagles, pero también se pueden defender un poquito. Al equipo de Philadelphia no le han salido para nada bien las cosas y aunque su División es un asco y tienen posibilidades, su nivel de juego está muy por debajo y esto se demostró en la derrota sufrida ante Minnesota. Las lesiones en puestos clave han sido una de sus cruces.

Estrella apagada

2. Otro equipo que no ha visto las suyas son los Cowboys de Dallas, que ahora perdieron de manera increíble ante los Texans. Pese a tener la oportunidad de seguir avanzando y con tiempo en el reloj para poder alcanzar la victoria en tiempo extra, Jason Garret tuvo un ataque de pánico y pidió la patada de despeje en lugar de buscar la yarda que les faltaba. Acto seguido, Houston ganó en la siguiente serie ofensiva.

Como en los viejos tiempos

3. Tremendo fue el baile que los Chargers le dieron a los Raiders en Los Ángeles. El equipo de Jon Gruden ya no siente lo duro sino lo tupido y en esta ocasión fue un viejo conocido el que se encargó de acabar con sus ilusiones. Esos malosos han tenido más lágrimas que risas.

EL VILLANO

Derek Carr

Nadie niega que tiene el potencial suficiente como para ser un mariscal de campo élite, sin embargo, el líder de los Raiders sigue sacudido tras aquella lesión que acabó con sus aspiraciones y le quitó el MVP de las manos en 2016. Ahora, Carr volvió a dejar a sus fanáticos con las ganas al lanzar una nueva intercepción en un momento clave, sumando más entregas de balón que pases de anotación. Por el bien de los malosos, ojalá que alguien lo despierte y vuelva a ser ese mariscal de campo espectacular y no el que ha sido interceptado en cuatro de los cinco juegos que ha disputado.