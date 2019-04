Lo bueno, lo malo y lo peor de la J15 del Clausura 2019

Ahora sí, se viene lo mero bueno. El Clausura 2019 está por llegar a su parte final, pero también la mejor para los ocho equipos que logren meterse a la Liguilla.

Y es que, a diferencia de otros torneos, en éste aún queda mucha historia por escribir, ya que son muchos los conjuntos que pelean desesperadamente por un boleto.

Que se calle Brizio y se ponga a trabajar, y deje de hablar del América. Que hable de su gente y no de nosotros porque el VAR es un desastre”.Miguel Herrera, DT del América, echándole tierra a su ex compañero de oficina

Tras haber concluido 15 jornadas en las que hemos visto de todo, nos espera un cierre de torneo trepidante, ya que además del sorprendente León, los Tigres y el Monterrey son los únicos equipos que han amarrado su boleto a la fiesta y a falta de dos partidos, todo pinta para ponerse color de hormiga.

Para este cerrojazo de torneo, Cruz Azul, Necaxa, Pachuca, América, Puebla, Xolos, Toluca y hasta los Lobos BUAP se van a agarrar hasta con la cubeta, ya que sólo quedan cinco lugares y son ocho los equipos que quieren adueñarse de uno.

Cruz Azul, Necaxa y Pachuca van por el lado fácil, ya que un triunfo les daría en automático el boleto, mientras que América, Puebla y Xolos deberán hacer todo lo posible por ganar sus dos últimos encuentros. Toluca y Lobos deberán hacer lo propio y esperar combinaciones. De esta manera se la va dando forma a nuestra bien amada Liguilla.

Héroe: Pedro Canelo

El delantero argentino del Toluca se ha convertido en elemento clave para que los dirigidos por Ricardo La Volpe sigan con vida en el torneo. Canelo marcó un doblete que sirvió para que los mexiquenses derrotaran al América en un encuentro por demás emocionante.

El Podio

1. Encarrilados

El Cruz Azul vive grandes momentos, y aunque parezca mentira, ya está a nada de meterse a la Liguilla. Tras un inicio de torneo devastador, el equipo celeste volvió a ser protagonista del torneo, suma ocho encuentros sin derrota y en la última jornada venció a los Pumas para meterse en el grupo de los cuatro mejores equipos del certamen.

2. Camote power

La llegada del “Chelís” al banquillo del Puebla ha traído alegría a todos, y para muestra está lo que han hecho los Camoteros en sus últimos encuentros. El equipo poblano está más vivo que nunca en la búsqueda por un boleto a la Liguilla y el pasado sábado le dio un repasón a las Chivas, que si no fuera por el VAR, hubieran terminado humilladas por los franjeados.

3. La fieeeraaaaaa 7.0

El León de “Nachito” Ambriz sigue causando ilusiones a diestra y siniestra, ya que su vistoso estilo de juego y su contundencia continúan destrozando récords. En esta ocasión, los esmeraldas le pasaron por encima al Atlas para seguir aumentado la marca histórica de victorias consecutivas en el futbol mexicano con 12 triunfos seguidos.

Villano: Kevin Escamilla

El duelo entre Pumas y Cruz Azul marchaba con tranquilidad y con aproximaciones de ambos lados, sin embargo, al minuto 36, el mediocampista de los felinos se aventó una barrida temeraria que casi lesiona a Rafael Baca y que de paso lo mandó temprano a las regaderas para dejar a los suyos en desventaja.

Póngales cero

1. Lugar reservado

Durante buena parte del certamen, el Guadalajara ha estado en estos puestos, por lo que no sería descabellado que les diéramos un lugar perpetuo en esta sección. Los rojiblancos fueron derrotados estrepitosamente por el Puebla, no tiene pies ni cabeza y ya llevan dos años sin clasificar a la Liguilla. ¿Y la grandeza, Apá?

2. No ladran

Aunque los Xolos de Tijuana siguen con vida y se mantienen en la lucha por clasificar, lo cierto es que dejaron ir una oportunidad muy clara para casi amarrar su boleto. Los fronterizos no pudieron con Lobos BUAP en su propia casa y en un encuentro marcado por sus propios errores, les dieron la vuelta en el marcador.

3. Otra vez lo mismo

En un torneo lleno de inconsistencia los Pumas firmaron un nuevo fracaso al quedar oficialmente fuera de las aspiraciones a la Liguilla. En el encuentro ante Cruz Azul, el equipo universitario se quedó cerca, pero al final fue derrotado y ahora tendrá que conformarse con no quedar en los últimos lugares de la tabla.

¿Qué no vio señor?

¿Otra vez Santander?

Luis Enrique Santander se ha convertido en un peculiar personaje dentro de nuestro amado balompié, ya que lugar al que vaya, siempre estará rodeado de polémica. En esta ocasión, el colegiado se encargó de impartir justicia en el encuentro entre Toluca y América, aunque no le fue nada bien al no señalar un claro penal de Emmanuel Aguilera sobre Alexis Canelo y tras casi tres minutos de pensar si revisaba o no el VAR, mejor decidió amonestar a Felipe Pardo, de los Diablos, por una patada a Guido Rodríguez en una jugada anterior.

