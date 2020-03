Liga española terminará perfectamente con suspensión de Eurocopa

Luego de que la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) decidiera aplazar un año la Eurocopa 2020, el presidente de La Liga de España, Javier Tebas, aseguró que la temporada 2019-2020 podrá terminar pese a la pandemia de Covid-19.

"Ya lo veníamos diciendo en nuestra estrategia. Dijimos que la cosa mejoraría y se iba a terminar la competencia. Es una decisión muy importante de UEFA y ya les dimos las gracias. Con la suspensión de la Eurocopa, vamos a terminar las ligas perfectamente", declaró a un medio español.

Pese a que sus esperanzas están puestas en concluir con las 38 jornadas del campeonato español, no descartó la posibilidad de explorar otras vías en caso de que la situación respecto al virus no mejore y orille a las autoridades a tomar otras medidas.

"Si no se puede jugar en unos meses, pues la competencia terminaría. No puedo especular sobre temas de futuro que ahora no es necesario discutir. Qué necesidad hay ahora de discutir sobre quién debe ganar la Liga, quién descenderá y quién ascenderá", agregó.

Hizo hincapié en que el objetivo de la UEFA y de todas las ligas europeas es concluir con la campaña antes del 30 de junio, fecha en que gran cantidad de jugadores terminan contrato con sus respectivos clubes.

Respecto a la crisis económica que puedan afrontar los clubes por el coronavirus, lo cual ha generado rumores de que los jugadores tendrían que bajarse los sueldos, explicó que es un riesgo latente, aunque no de gran prioridad en estos momentos.

"Es un tema que estudian los gabinetes jurídicos de los clubes, como pasa con cualquier compañía mercantil de este país. Será una cuestión a analizar por los clubes y LaLiga en los próximos días. No es un tema prioritario para estudiarlo ahora mismo", dijo.

El directivo aclaró que en Champions League hay cinco ligas implicadas. "Puede que se dé la circunstancia de que se jueguen ligas entre semana cuando haya jornada de Champions, y al revés, que haya partidos de Champions en días en los que también se disputen competencias nacionales en cualquier país."

AJ