Luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no diera una postura clara sobre cuándo regresará el ascenso y descenso al futbol mexicano, dentro de las instituciones de la Liga de Expansión surgieron dudas e inconformidades.

Tal es el caso de los Leones Negros, pues ante la postura de los dirigentes del futbol mexicano, directivos como Alberto Castellanos, presidente del club universitario, reconocieron que cuando menos esperaban el reconocimiento a los esfuerzos que han realizado los clubes del circuito de plata para mejorar sus condiciones.

“Es una declaración muy ambigua que nos deja en la incertidumbre total. No hay realmente algo que nos deje saber a qué se refieren, prácticamente me parece que no se reconoce el esfuerzo que están haciendo distintos clubes, las inversiones que se están haciendo para mejorar estadios, para mejorar infraestructura deportiva o más fuerzas básicas. Para cumplir con el tema del control económico, para adaptarnos en las circunstancias en donde estamos”.

“Prácticamente estamos matando a nuestra afición jugando en martes o miércoles a las 17:00 horas en la mayoría de nuestros partidos. Creo que esas cosas no se están valorando y me parece que la declaración que se hace nos deja en incertidumbre”, comentó.

En contraparte de esta situación, Castellanos reconoció que rescata algunos puntos dentro del informe de la FMF.

“Hay algunas cosas positivas: el hecho de que hayan eliminado el repechaje, el hecho de que baja el número de los no formados en México, lo cual parece una medida progresiva. Me hubiera gustado tal vez escuchar que habría un mínimo de minutos para menores, para obligar a los clubes a que alineen y den fogueo a los chavos, me habría gustado escuchar eso. En el caso de la Selección ojalá que después del fracaso de Qatar las medidas funcionen y nos lleven a tener un mejor papel en el 2026”, finalizó.

A falta de que se retome en ascenso y descenso en la Liga MX, los Leones Negros son el único equipo de la Liga de Expansión que está certificado para poder llegar a la Primera División.

