De cara a que disputen la Liguilla, en Leones Negros se viven momentos de nostalgia, debido a que el próximo mes se cumplirán 10 años desde el día en que consiguieron su último ascenso a la Primera División.

Fue exactamente el 10 de mayo de 2014 cuando los melenudos sellaron su regreso al máximo circuito, y aunque perdieron la categoría sólo un año después, el actual plantel de los Leones sueña con la posibilidad de repetir esta hazaña.

Un caso particular de esta situación es el de Jorge Salim Hernández, actual guardameta de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que recuerda perfecto el día en que la manada consumó su regreso a la Liga MX.

“Yo vi ese partido, estaba con mi familia y fue algo lindo que viví. En ese entonces recién estaba llegando a la institución y lo disfruté muchísimo. Si uno como aficionado lo disfrutó, imagínate lo que sería ahora como jugador y como parte del equipo. Creo que es algo muy bonito en la parte deportiva, lo he visto incluso en el futbol de Europa”.

“Lamentablemente no está en nuestras manos, depende de terceras personas, pero no lo veo muy lejos. Yo en lo personal añoro un ascenso porque muchos jugadores me platican que ascender es una emoción incluso más satisfactoria que ser campeón en Primera, eso lo he platicado con jugadores que han sido campeones y que también han conseguido un ascenso”, comentó.

Al desempeñarse como cancerbero, Salim tiene un aprecio especial por Humberto “Gansito” Hernández, ex portero de la UdeG que fue vital para conseguir el ascenso, esto gracias a sus atajadas y el gol que marcó en la tanda de penales contra Estudiantes Tecos en la Final de 2014.

“Ese penal que atajó quedó en el recuerdo de mi vida. Gracias a Dios me ha tocado compartir cancha con él, me tocó aprenderle mucho, lo admiro y como profesional ha llegado muy lejos, ha dejado huella y la verdad es que uno siempre trata de emular a esos ejemplos, pero haciendo su propia historia. Quisiera ayudar tanto al equipo como él lo hizo en su momento”, finalizó.

Será este 25 de abril cuando los Leones inicien su camino en la Liguilla del Clausura 2024, esto cuando visiten a los Mineros de Zacatecas como parte de la Ida de los Cuartos de Final del torneo.

MV