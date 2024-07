Atlas presenta a sus refuerzos

El Atlas FC ha reforzado su plantilla con la incorporación de cuatro nuevos jugadores: Matheus Doria, Uroš Đurđević, Adrián Mora y Leonardo Flores, quienes se suman al equipo para el Apertura 2024 y la Leagues Cup que está por arrancar.

En una conferencia de prensa reciente, estos jugadores compartieron sus expectativas y compromisos con el club rojinegro , prometiendo dar lo mejor de sí para contribuir al éxito del equipo en la Liga MX.

Uroš Đurđević, conocido como “Djuka”, expresó su entusiasmo por unirse al Atlas y su compromiso con el equipo , aunque no se aventuró a establecerse una meta de cantidad de goles vistiendo la casaca rojinegra. "No me gusta hablar sobre los números y cuántos goles voy a meter, lo único que me comprometo es que voy a dar 100% en cada entrenamiento y cada partido", afirmó el delantero serbio-montenegrino.

Por su parte, Adrián Mora, quien ha impresionado con su desempeño en los últimos partidos, manifestó su gratitud hacia sus compañeros de equipo por el apoyo recibido . "La verdad es que estos últimos partidos me he sentido muy bien, siento que el equipo me ha recibido, me ha apoyado bastante", comentó el defensor mexicano. Mora también valoró la competencia interna, considerándola un aspecto positivo que fomenta el crecimiento y el desarrollo individual. "Siempre es bueno tener competencia interna porque eso te hace crecer y estoy muy feliz de que haya llegado", agregó.

Leonardo Flores, otro de los refuerzos, compartió una visión similar sobre la competencia interna en el equipo . "Lo veo bien, la competencia interna en los equipos es buena", dijo el joven delantero. Flores está decidido a trabajar arduamente en los entrenamientos y rehabilitarse de su lesión lo antes posible, para ganarse un lugar en el once titular, destacando su disposición para aprender de los jugadores más experimentados que tiene por delante. "Voy a esforzarme en los entrenamientos a demostrar que también estoy listo y a aprender de los otros delanteros que están delante que también tienen mucha experiencia", subrayó.

