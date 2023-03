Fernando Ortiz, técnico del América, se mostró molesto en conferencia de prensa tras la humillante derrota ante Pachuca (0-3) en el Estadio Azteca.

"El equipo me gustó, intentó los 95 minutos ir a buscar el resultado. No fuimos eficaces, ellos sí"

"El Tano" evitó hablar de los abucheos sobre Oscar Jiménez y Miguel Layún por parte de la afición en el Estadio Azteca, que cabe señalar, hizo una buena entrada.

"Individualmente no hablo nunca. El equipo me gustó, intentó los 95 minutos ir a buscar el resultado. No fuimos eficaces, ellos sí. Duele, claro que duele. El resto lo analizo tranquilo en la oficina", declaró Jiménez.

Sobre el rechazo de la afición azulcrema hacia el arquero de las Águilas, el timonel del América le dio su lugar a los casi 50 mil seguidores que asistieron al Coloso de Santa Úrsula.

"La afición tiene todo el derecho de manifestarse como quieran, yo soy el entrenador, si no, que venga alguien a dirigir"

"Lo analizaré en frío. La afición tiene todo el derecho de manifestarse como quieran, yo soy el entrenador, si no, que venga alguien a dirigir. Yo estoy tranquilo, sé las decisiones que tengo que tomar para el bien de la institución", aseveró Ortiz.

A pesar de la dolorosa derrota que les arrebató el invicto en el torneo Clausura 2023, Fernando Ortiz aseguró que le gustó el equipo.

"Soy el responsable, pero a la vez estoy satisfecho de que el equipo fue a buscar. Cuando el equipo demuestra que va a buscar descontar contra un equipo difícil a mí me gusta. El partido no fue para ese marcador. Sí es un rival que con la mínima distracción o desatención te puede convertir y nos convirtió", concluyó el argentino.

JM