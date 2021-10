Javier Aguirre se echa la responsabilidad total del mal paso del Monterrey. Los Rayados llevan tres derrotas consecutivas, y su lugar entre los primeros cuatro de la competencia, pende de un hilo.

"La Liga se está agotando, estamos rezagándonos, no podemos seguir así, hay que tratar de reorganizarnos y ver los por qué, eso está claro".

Acepta su responsabilidad: "No he sabido tocar la fibras del jugador, la apatía del primer tiempo quizá se deba a mi persona. El rival ofensivamente no nos hizo sufrir mucho, pero nos hicieron un gol de manera muy fácil. Somos muy irregulares, y eso es culpa mía. No entramos en ritmo de partido, muy planos, nos faltó ser más agresivos, fue demasiado fácil, regalamos el centro... No les reprocho la actitud a mis jugadores... Merecido o no, es un hecho que estamos en un problema".

No quiere escudarse en la carga de partidos: "Sería muy fácil decir que nos hemos entrenado ni un sólo día juntos, no es momento para ello, no soy así. Simplemente no hay claridad, nos salimos del partido, no somos intensos. Es un cúmulo de factores que los tengo que resolver yo. Yo soy el culpable de las tres derrotas".

