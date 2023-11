Los 16 partidos en fila sin derrota, el registro de la mejor ofensiva (37 tantos marcados), ser la defensa menos goleada (14 recibidos), los mejores visitantes (17 puntos) y todos los impresionantes números que pueda presumir el América de André Jardine, han sido guardados.

Fueron apuntados en los libros de la historia azulcrema y ahí permanecerán por siempre; sin embargo, de nada sirve la bonita estadística si al final del Apertura 2023 el título 14 se vuelve a esfumar.

“Hay una nueva oportunidad, hay que demostrar desde el primer momento el objetivo que tenemos y lo que queremos conseguir. Todo empieza de nuevo”, declaró el volante Álvaro Fidalgo.

El trillado discurso de que “la Liguilla es un torneo nuevo” ha sido respaldado por los constantes fracasos del América. Al final de cada espectacular fase regular, llegó un golpe que los regresó a la realidad. Esta noche inician un nuevo viaje, en la cancha del León.

“Son diferentes partidos, diferentes jugadores, diferentes técnicos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Muchas veces, dejamos la parte de atrás muy descubierta, y ahora sabemos que tenemos un equipo bastante equilibrado”, declaró Jonathan dos Santos.

Pero ni los duros golpes del pasado, el parón de 18 días o las complicaciones que vengan a partir de hoy, serán excusas válidas para un cuadro que ya hila cinco años sin conseguir campeonato alguno.

“Aquí no hay excusas. Da igual que hayamos tenido que parar, que ellos (León) lleven el ritmo... No hay excusas posibles, esto es el América y aquí las excusas no existen”, aseveró Fidalgo.

La hora de la verdad llegó para el América. La estrella 14 o sumar otro fracaso a la lista negra.



La Fiera tiene tomada la medida

América y León se han enfrentado en cinco ocasiones en Liguilla, con victoria en tres llaves para el cuadro guanajuatense, la más importante la que se dio en la Final del Apertura 2013, en la que La Fiera se impuso por global de 5-1 a unas Águilas que fueron líderes generales en el torneo.

