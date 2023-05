Este sábado arrancan los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2023 con las llaves entre Rayados vs Santos y América vs Atlético de San Luis; posteriormente el domingo con los duelos entre Chivas vs Atlas y Tigres vs Toluca. Aquí te contamos qué necesita tu equipo para clasificarse a la siguiente ronda.

Rayados vs Santos

Santos empató 0-0 ante Rayados en la ida. IMAGO 7

El juego de ida se disputó en el Estadio Corona y finalizó con un empate a ceros. Resultado que le favoreció al conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich, pues solo les basta con un empate para meterse a las semifinales del certamen por la posición en la tabla.

Por su parte, Santos necesita el triunfo sí o sí en el Estadio BBVA para clasificar a la siguiente ronda. Incluso con una victoria de 1-0 le bastaría al cuadro dirigido por Pablo Repetto.





América vs Atlético de San Luis

América goleó 3-1 al Atlético de San Luis en el juego de ida. IMAGO 7

El duelo de ida se llevó a cabo en el Estadio Alfonso Lastras con una goleada de 3-1 a favor de las Águilas. El equipo dirigido por Fernando Órtiz tiene un margen de 2 goles con el que en este partido de vuelta podría perder 2-0 y aún así pasar a las semifinales, por la posición en la tabla. De ahí en más, cualquier empate o triunfo le sirve para continuar en la "fiesta grande" del futbol mexicano.

Del otro lado está el conjunto potosino, que necesitaría ganar en el Estadio Azteca con una ventaja de 3 o más goles. En caso de no lograr dicha hazaña, los de San Luis se estarían despidiendo de la liguilla.

Chivas vs Atlas

Atlas ganó por la mínima ante Chivas en el Clásico Tapatío de ida. IMAGO 7

El Clásico Tapatío de ida se jugó en el Estadio Jalisco, con un victoria por la mínima del Atlas. Al Rebaño le basta con ganar 1-0 el partido de vuelta para asegurar su estadía en las semifinales del Clausura 2023.

Por otra parte, los rojinegros pasarían a la siguiente fase en caso de sacar el empatar o de ganar en el Estadio Akron.



Tigres vs Toluca

Tigres goleó 4-1 al Toluca en el duelo de ida. IMAGO 7

El compromiso de ida se celebró en el Estadio Universitario con una goleada de 4-1 a favor de Tigres. Los dirigidos por Miguel Herrera cuentan con un margen de 3 goles, por lo que cualquier resultado en el que no pierdan por más de 3 anotaciones les aseguraría su boleto a las semifinales del certamen.

Ahora, los dirigidos por Ignacio Ambriz deberán sacar un triunfo con diferencia de 3 o más tantos. El empate global o una victoria les daría el pase a la siguiente ronda de la liguilla.

AV