Luego de que Nahuel Guzmán fuera captado desde un palco del Estadio BBVA apuntando con un láser al terreno de juego, específicamente, a la cara de su colega de profesión Estaban Andrada, este podría ser sancionado hasta con una multa económica y tres partidos de suspensión por “conducta impropia”.

Insólito y completamente reprobable la conducta del “Patón” quien no pudo jugar la edición 135 del Clásico Regio por una lesión. No obstante, esta no le impidió jugar suciamente para tratar de distraer y molestar a sus rivales, dejando entre ver que nunca se imaginó poder ser video grabado y expuesto en redes sociales.

Esta acción, de acuerdo con el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, podría ser calificada como “conducta impropia”: De manera enunciativa mas no limitativa, se considera conducta impropia el disturbio, el arrojar objetos a la tribuna, cancha o terreno de juego, los actos de violencia contra personas y/o instalaciones y/o bienes, el uso de dispositivos láser y el incitar o provocar violencia.

Con base en el Artículo 18 del Reglamento de Sanciones, este comportamiento puede ser castigado con la suspensión de 1 a 3 partidos y una multa de 90 a 500 UMAs que es el equivalente a 55 mil pesos.

Se tiene previsto que Guzmán esté de baja un mes más por la lesión que lo aqueja en la rodilla derecha, por lo que se deberá analizar cuál será la inactividad obligada por la sanción.

Cabe destacar que, el portero felino ya se pronunció en redes sociales ante sus actos, mencionando que: “Como ya lo hice en privado y en coherencia con los valores de la Institución que represento, quiero aprovechar la trascendencia de las Redes Sociales para ofrecer públicamente mis disculpas a Esteban por el hecho ocurrido anoche durante pasajes del 1er Tiempo del Clásico Regio.”

