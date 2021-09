Miguel Herrera es en la actualidad uno de los técnicos nacionales más deseado por decenas de equipos. Su experiencia así lo dicta y lo respalda; sin embargo, antes no fue así.

El "Piojo" pasó por equipos como Tecos o Veracruz, antes de consagrarse en el América y llegar a la Selección Mexicana. Para él, entregar resultados y brindar confianza a las directivas es clave, pero no lo niega, el estratega extranjero es más respaldado.

"Dar resultados, darle confianza a las directivas, que vean el trabajo en la cancha. Me fue mal en Veracruz, pero aprendí muchísimo. Hay equipos que pierden y pierden y la directiva le da espaldarazo, no es malo, pero sería bueno que se lo den a todos, no solo a los extranjeros", declaró en videoconferencia.

Actualmente en el Apertura 2021, sólo cuatro técnicos mexicanos aparecen en los banquillos de la Liga MX (Javier Aguirre, Miguel Herrera, Memo Vázquez y Víctor Manuel Vucetich). El último destituido fue Héctor Altamirano, quien estaba realizando un gran trabajo, de acuerdo con el timonel de los Tigres.

"Tenemos que brindar confianza que tenemos que brindar nosotros, el trabajo del Pity me gustó, pero los resultados nos tienen que acompañar. El mismo Jaime Lozano con su gran trabajo, Alex Diego otro joven. También estoy en contra de eso, lo que puede haber aquí con los jóvenes es igual con la parte económica si traes a alguien. También es obligación de nosotros para prepararnos mejor", comentó.

