Liga MX: Miguel Herrera habla sobre llegada de Carlos Vela al América

Miguel Herrera negó la posible llegada de Carlos Vela al América, al reconocer que el jugador tiene un salario muy alto, es feliz en Los Ángeles y todavía recibe ofertas de clubes europeos.

El timonel azulcrema compartió que su relación con Carlitos es muy buena, incluso, platican de vez en cuando y es por eso que ubicó lo complicado que sería firmarlo en un futuro cercano.

"No hay posibilidad de que llegue al América, parece que sólo nos ilusionan a nosotros", comentó Herrera, previo a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, en las cuales se topará ante el LAFC.

"Por lo que él quiere, parece nulo que regrese a México, lo he escuchado y es lo que él me dice. Está muy contento en su club y sigue recibiendo llamadas de equipos de Europa, lo cual es lógico por la calidad que todavía muestra. No hay posibilidad, (pero) me encantaría volver a contar con Vela en un equipo", subrayó el estratega azulcrema.

Miguel fue clave para que el atacante volviera a la Selección Mexicana en 2014, tras tres años de ausencia y el contacto entre ellos se ha mantenido.

Ahora, como estratega del América, Herrera tendrá la complicada labor de frenar a su compatriota, en las semifinales de la Concachampions.

"Vamos a estar muy pendientes de Carlos, es su motor, controla los hilos y es el capitán de su equipo; estaremos muy atentos a lo que haga", añadió.

La Liga de Campeones de la Concacaf es el torneo que le falta ganar a Herrera en el banquillo azulcrema.

OF