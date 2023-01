Tanto esperar la llegada de la Liga MX en su Torneo Clausura 2023, para que la programación de sus partidos esté casi en su totalidad bloqueada para televisión abierta, ya que la mayoría de sus duelos serán televisados por plataformas de streaming.

El único duelo qué podrá verse totalmente gratis para los televidentes será el que sostengan Pumas y Bravos de Ciudad Juárez el próximo domingo en Ciudad Universitaria; y es que el otro duelo que tendría televisión abierta era el de Mazatlán ante León de este viernes, sin embargo fue pospuesto por temas de seguridad.

El partido con el que abre la Liga en este semestre, Necaxa ante San Luis, va por VIX+ al igual que el América vs Querétaro del sábado y el Santos vs Tigres. El juego entre Atlas y Toluca va por Afizzionados, el Rayados frente a Guadalajara será por Fox Sports Premium, mismo caso del Tijuana vs Cruz Azul.

Finalmente, el partido que cierra la Jornada 1, el campeón Pachuca ante Puebla va por Fox Sports y por Claro Sports.

FS