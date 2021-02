Liga MX: Los malos negocios de Chivas

Las negociaciones del director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, han dejado mucho que desear en el acomodo de dos de los jugadores que no entraron en planes, porque en esos casos puntuales estará pagando una parte proporcional del sueldo y en los otros, no pudo obtener buenas entradas por préstamos.

Ayer se confirmó que Josecarlos Van Rankin se fue al Portland de la MLS prestado un año con opción a compra, pero lo mejor para este equipo que fue campeón en el 2015, es que la institución tapatía estará pagando 50% del sueldo, algo que negociaron, ya que el club estadounidense pedía en un principio un pago de 70% del salario del lateral del Rebaño, según reportan fuentes cercanas a las negociaciones.

Otro caso similar fue el de Alexis Peña, quien fue la última contratación de Cruz Azul, va prestado también con opción a compra y el jugador, castigado en Chivas por indisciplina, recibirá la mitad de su salario de los rojiblancos, la otra la completarán los cementeros.

Con Eduardo López por más que intentó no pudo obtener nada a cambio por el préstamo y el San José que dirige Matías Almeyda terminó llevándolo a sus filas de manera gratuita, solamente haciéndose cargo del sueldo, que es alto.

Con eso se dieron por bien servidos en el redil, al no estar pagando una alta cantidad a otro elemento que no entró en planes por indisciplinas.

José Juan Vázquez se fue prestado al Toluca bajo las mismas circunstancias de “Chofis”, con opción, pero sin recibir un peso, eso sí, los choriceros le pagarán el sueldo completo al jugador. El “Gallito” fue el que mejor mercado tuvo y rápido se acomodó, con los demás Peláez sufrió.

A Michael Pérez lo terminaron registrando en Tapatío, pero sin carnet para el primer equipo por la edad, mismo caso que Carlos Villanueva, a quienes tampoco pudieron encontrarles un mejor equipo en la Expansión o Primera División.

A Ronaldo Cisneros lo ofrecieron, pero no hubo equipos interesados en las condiciones que pretendía el Guadalajara, así que se quedó en el primer equipo al igual que Carlos Cisneros, aunque tendrán pocos minutos de acción.

El Rebaño también se quedó con José Madueña, quien no entra en planes de Víctor Manuel Vucetich y quien ha visto los últimos juegos desde la tribuna, percibiendo un alto salario.

Chivas está irreconocible: Lugo

El futbol que desempeñó al cierre de la campaña pasada no se ha vuelto a ver en Chivas y Sergio Lugo, ex jugador del Rebaño, cree que el equipo debe buscar volver a esas bases que lo llevaron a las Semifinales.

“Mal, en funcionamiento y en resultados. Chivas debe regresar a las bases para reencontrarse. Me parece que está lejos del cierre que tuvo el torneo pasado, porque ya había encontrado una idea futbolística, una estructura de juego, ya había encontrado Víctor (Manuel Vucetich) una base para su once ideal. En los partidos que lleva está irreconocible, se perdió lo ganado en idea, ya que no hay sociedades importantes’’, comentó el DT y ex jugador del Rebaño.

Otro de los detalles es la falta de orden táctico en varios elementos.

“En ocasiones el jugador confunde la libertad con el libertinaje y juegan como quieren, sin jugar para el equipo. Actúan como sienten, pero con una idea colectiva y se tiene que comenzar a partir de un orden. Esto es que cada jugador respete donde lo colocan para jugar, si es lateral derecho por ahí debes actuar y apoyarte en tu compañero, hay que agrupar, hay que hacer bloque para que no lastimen al equipo. En eso Chivas está muy marcado’’, dijo Lugo.

Hay zonas que Chivas tiene un gran potencial para explotarlas, porque hay buenas duplas para hacer sociedades, ya que las bandas son muy ligeros los elementos con los que cuenta Vucetich, pero mientras los jugadores no sean conscientes de cumplir primero con el orden táctico, nada se podrá revertir.

JL