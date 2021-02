Chivas debe regresar a las bases: Sergio Lugo

Son muchos los detalles negativos que tiene Chivas y que a la postre se reflejan en un arranque malo del Torneo Guard1anes 2021, porque por lo regular el primer tiempo lo están regalado, ya sea por falta de actitud, desconcentración u otra situación, pero afecta directamente el funcionamiento colectivo, según expresó el ex jugador Sergio Lugo.

''Mal, muy en funcionamiento y en resultados. Chivas debe regresar a las bases para reencontrarse. Me parece que está lejos del cierre que tuvo el torneo pasado, porque ya había encontrado una idea futbolística, una estructura de juego, ya había encontrado Víctor (Manuel Vucetich) una base para su once ideal. En los partidos que llega está irreconocible, se perdió lo ganado en idea, ya que no hay sociedades importantes''.

Otro de los detalles es la falta de orden táctico en varios elementos, lo cual se recupera primeramente tratando cada elementos de cumplir con sus tareas en el campo, es decir, cubrir de manera excelsa la zona que le toca, así como ser leal con el compañero para que no lo agarren mal parado y ayudar en momentos de apremio.

''En ocasiones el jugador confunde la libertad con el libertinaje y juegan como quieren, sin jugar para el equipo. Actúan como sienten, pero con una idea colectiva y se tiene que comenzar a partir de un orden. Esto es que cada jugador respete donde lo colocan para jugar, si es lateral derecho por ahí debes actuar y apoyarte en tu compañero, hay que agrupar, hay que hacer bloque para que no lastimen al equipo. En eso Chivas está muy marcado''.

Hay zonas que Chivas tiene un gran potencial para explotarlas, porque hay buenas duplas para hacer sociedades, ya que las bandas son muy ligeros los elementos con los que cuenta Vucetich, pero mientras los jugadores no sean conscientes de cumplir primero con la orden táctica, nada se podrá revertir.

''Por sectores, porque cuando ha jugado Ponce, Cristian Calderón, no producen, de hecho 'Chicote' es muy desordenado porque de pronto lo ves de centro delantero, de enganche, quitando pelotas por la derecha en zona de Jesús Sánchez, entonces eso habla de un desorden de una idea táctica mal aplicada''.

Finalizó ''Checo'' Lugo mencionando que los rojiblancos son sin lugar a dudas el equipo más rápido de la Liga, pero a esto no le han sacado provecho porque están distantes en todos los aspectos, si cada uno regresara a las bases, que así como atacan defienden y apoyan en la recuperación del esférico, las cosas cambiarán, de lo contrario será un campeonato muy largo.

OF